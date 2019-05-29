Саєнко змінив старий автомобіль на Toyota Land Cruiser

Міністр Кабінету Міністрів і один із засновників громадської організації "Українська стратегія" Олександр Саєнко задекларував продаж автомобіля Acura і купівлю Toyota Land Cruiser за 902 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленнях про суттєві зміни в майновому стані, передають Українські Новини.

Так, 5 квітня Саєнко отримав право власності на Toyota Land Cruiser 200 2013-го року випуску за 902 360 гривень.

Також міністр задекларував 370 тис. гривень доходу від продажу рухомого майна.

В декларації Саєнко за 2018 рік серед рухомого майна вказано тільки автомобіль Acura RDX 2007 року випуску вартістю 90 тис. гривень на дату придбання (2013 рік).

Як повідомляли Українські Новини, міністр задекларував 593 765 гривень доходів за 2018 рік.

Раніше Саєнко розповів, коли "Українська стратегія" прем'єра Володимира Гройсмана проведе з'їзд.