Батьки хворих дітей протестують під КМДА проти закриття київської дитячої клінічної лікарні №7

Представники громадськості Печерського району Києва та батьки, діти яких перебувають на лікуванні у київській дитячій клінічній лікарні №7, що у Печерському районі столиці, пікетують Київську міську державну адміністрацію.

Як повідомили організатори акції, вони вимагають від КМДА залишити без змін роботу вищезазначеного медичного закладу, де діти отримують регулярну медичну допомогу та якісне спостереження і реабілітацію. Як стверджують пікетувальники, днями на офіційному порталі КМДА та Київської міської ради з’явився проект рішення "Про припинення діяльності Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії". У ньому, зокрема, запропоновано ліквідувати заклад, як дитячу лікарню, а центр нейрохірургії визнати правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні.

Необхідність реорганізації автори проекту мотивують тим, що кількість звернень, пов’язаних з нейрохірургічною допомогою стала більшою, тому центр негайно потребує збільшення кількості ліжок та розвитку загалом. Про це йдеться у пояснювальній записці директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, де вона стверджує, що на сьогодні це єдине відділення, яке надає у Києві цілодобово ургентну нейрохірургічну допомогу дітям та наводить статистику відповідних звернень, а також інші цифри, що стосуються пацієнтів центру. Хоча, така вузькоспеціалізована допомога третьої ланки вже надається якісно та цілодобово спеціалістами лікарні Охматдит.

Однак, активісти вказують на те, що з невідомих причин пані Гінзбург забула у своїй записці навести порівняння з кількістю пацієнтів інших відділень дитячої лікарні №7. Адже це є багатопрофільний медичний заклад, що надає спеціалізовану ургентну, інтенсивну та планову медичну допомогу вторинного рівня.

Окремої уваги заслуговує нефрологічне дитяче відділення, альтернативу якому складно знайти в усій Україні. Саме тому воно надає допомогу дітям з різних регіонів. Лікарня має велику діагностичну базу, а саме, відділення променевої діагностики та рентгенологічне, клінічну та бактеріологічну лабораторію, відділення реабілітації. Стоматологічне відділення та цілодобовий кабінет невідкладної допомоги дітям м. Києва.

Батьки хворих дітей зазначають, що статистика звернень до відділень дитячої лікарні у порівняння з центром нейрохірургії є наступною. Якщо протягом доби до КМЦДН може бути близько 50 звернень, то до решти структурних підрозділів дитячої лікарні №7 їх понад 500!

Наведена статистика свідчить про те, що КМЦДН не має такої кількості звернень, яка б потребувала окупувати усю будівлю дитячої клінічної лікарні №7, а також присвоїти собі усю власність закладу. Центр нейрохірургії, який орендує площу у лікарні, не має ані власної лабораторії, ані діагностичного обладнання та користується тим, що знаходиться у лікарні та їй належить.

Однією з основних претензій до роботи дитячої клінічної лікарні Валентина Гінзбург вважає надання допомоги дітям з інших регіонів. У цьому контексті вона згадує про нефрологічне відділення ДКЛ № 7, де певна кількість ліжок зайнята хворими дітьми не з Києва.

Але, як вказують ініціатори пікету, по-перше, така діяльність не суперечить чинному законодавству, адже, згідно статті 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", кожен пацієнт має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги. І кожен пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

По-друге, це свідчить про розуміння спеціалістами ДКЛ №7 своєї місії, як лікарів. Згідно п.1, п.2 указу Президента України "Про Клятву лікаря" від 15.06.1992 року №349, лікар зобов’язується надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, бути безкорисливим і чуйним до хворих.

Тому, відділення дитячої нефрології закладу не відмовляло дітям з інших регіонів з тяжкими перебігами захворювань, які направлялись до ДКЛ №7 обласними лікарнями. При цьому надання нефрологічної допомоги дітям-киянам завжди здійснювалось у повному обсязі.

Пікетувальники вказують, що наразі, рішення про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва знаходиться на стадії проекту. Його ж прийняття призведе до того, що це повністю паралізує надання спеціалізованої невідкладної допомоги дітям, постійне динамічне диспансерне спостереження хворих. Натомість, буде створено вузькоспеціалізований заклад третьої ланки надання медичної допомоги, з нераціональним використанням ліжкового фонду та неефективною експлуатацією частини дороговартісного діагностичного обладнання. Адже, у проекті нового статуту центру дитячої нейрохірургії відсутня мова про надання багатопрофільної допомоги, що існує у даний момент в ДКЛ №7.

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Саме тому батьки хворих дітей та представники громадськості Печерського району Києва хочуть привернути увагу керівництва усіх ланок країни, щоб не допустити винесення проекту згаданого рішення на розгляд міської ради і, таким чином, не дозволити зруйнувати унікальну структуру лікарні. Вони впевнені, що зазначене рішення є необґрунтованим та має ознаки корупційних дій, адже запропонована реорганізація лікарні виглядає не інакше, як рейдерське захоплення будівель та території закладу.

Як повідомляли Українські Новини, у Адміністрації Президента протестували батьки хворих дітей. Про це повідомляє портал podrobnosti.ua. Скандал спалахнув через закриття 7 міській дитячій лікарні на Печерську.