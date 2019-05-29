Мінфін продовжує нарощувати держборг

Міністерство фінансів 28 травня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,2 млрд гривень і валютні папери - на 90,9 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 98 днів на 31,424 млн гривень під 18% річних, 175 днів – на 459,620 млн гривень під 18,32% річних, 343 дня – на 713,179 млн гривень під 18,5% річних і 749 днів – на 30,612 млн гривень під 17,95% річних.

Крім того, папери у валюті розміщені з терміном обігу 246 днів на 13,211 млн доларів під 7,25% річних, 505 днів – на 3,906 млн доларів під 7,25% річних і 435 днів – на 73,861 млн доларів під 3,85% річних.

Всього в держбюджет залучено 3 629,9 млн гривень.

У січні-квітні поточного року міністерство залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.