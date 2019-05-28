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28 травня 2019, вівторок, 23:22 7
Політика 2019-05-28T23:24:38+03:00
Українські Новини
ЄС очікує візит Зеленського в Брюссель у червні

ЄС очікує візит Зеленського в Брюссель у червні

Європейський Союз очікує візит Президента Володимира Зеленського в Брюссель (Бельгія) в червні.

Про це повідомив директор департаменту Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Томас Майер-Хартінг на брифінгу з генеральним директором директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів із розширення ЄС Крістіаном Даніельссоном за підсумками зустрічей із владою, передають Українські Новини.

"У червні ми очікуємо візит Президента Зеленського в Брюссель", - сказав він.

Точна дата поки невідома, проте, з його слів, у ньому зацікавлені обидві сторони.

Також дипломат нагадав, що в липні в Києві пройде саміт "Україна - ЄС".

За інформацією деяких ЗМІ, візит планується на 4 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

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