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  • Хлопчик загинув при паводку під Ужгородом внаслідок недбалості, - помічник Зеленського
28 травня 2019, вівторок, 22:04 18
Події 2019-05-28T23:45:02+03:00
Українські Новини
Хлопчик загинув при паводку під Ужгородом внаслідок недбалості, - помічник Зеленського

Хлопчик загинув при паводку під Ужгородом внаслідок недбалості, - помічник Зеленського

Помічник Президента Андрій Єрмак вважає загибель хлопчика під час повені в Закарпатській області недбалістю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що Єрмак 27 травня відвідав Закарпатську область, яка постраждала від повені.

Зокрема він побував у Воловецькій загальноосвітній школі, де загинув 11-річний хлопчик.

Він вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича, і його віднесло течією.

Трагедія сталася під час перерви.

Помічник Президента поспілкувався з приводу розслідування ситуації з директором школи і начальником районного відділу поліції.

Він також заявив, що відповісти за те, що сталося, мають представники навчального закладу, а школу потрібно обгородити, щоб уникнути повторення трагедії.

"Це була недбалість. Хоча мені спробували розповісти, що це нещасний випадок", - сказав він.

Він також передав слова співчуття від Президента Володимира Зеленського батькам загиблого.

Крім того, Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено нового голову обладміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області з-за сильних дощів були підтоплені понад 100 дворів з житловими будинками.

Негода на заході України забрала життя двох людей, в тому числі 11-річного хлопчика.

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