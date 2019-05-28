Хлопчик загинув при паводку під Ужгородом внаслідок недбалості, - помічник Зеленського

Помічник Президента Андрій Єрмак вважає загибель хлопчика під час повені в Закарпатській області недбалістю.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що Єрмак 27 травня відвідав Закарпатську область, яка постраждала від повені.\r\nЗокрема він побував у Воловецькій загальноосвітній школі, де загинув 11-річний хлопчик.\r\nВін вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича, і його віднесло течією.Трагедія сталася під час перерви.\r\nПомічник Президента поспілкувався з приводу розслідування ситуації з директором школи і начальником районного відділу поліції.\r\nВін також заявив, що відповісти за те, що сталося, мають представники навчального закладу, а школу потрібно обгородити, щоб уникнути повторення трагедії.\r\n"Це була недбалість. Хоча мені спробували розповісти, що це нещасний випадок", - сказав він.\r\nВін також передав слова співчуття від Президента Володимира Зеленського батькам загиблого.\r\nКрім того, Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено нового голову обладміністрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області з-за сильних дощів були підтоплені понад 100 дворів з житловими будинками. \r\nНегода на заході України забрала життя двох людей, в тому числі 11-річного хлопчика.