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28 травня 2019, вівторок, 20:35 15
Політика 2019-05-28T22:15:01+03:00
Українські Новини
Луценко назвав Саакашвілі зрадником

Луценко назвав Саакашвілі зрадником

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що незважаючи на повернення колишньому Президентові Грузії Михеїлу Саакашвілі громадянства України, він залишається для нього зрадником.

Про це Луценко написав у коментарях під одним із постів у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Луценка запитали, чи змінилося в нього відношення до Саакашвілі у зв'язку з останнім указом Президента Володимира Зеленського про повернення йому українського громадянства.

Також у генпрокурора запитали, чи будуть у Саакашвілі питання у зв'язку з обвинуваченнями на його адресу про отримання грошей від бізнесмена Сергія Курченка та обвинуваченнями у сприянні злочинному угрупованню.

"Ні. (Він) зрадник!", - написав Луценко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.

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