Луценко назвав Саакашвілі зрадником

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що незважаючи на повернення колишньому Президентові Грузії Михеїлу Саакашвілі громадянства України, він залишається для нього зрадником.

Про це Луценко написав у коментарях під одним із постів у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Луценка запитали, чи змінилося в нього відношення до Саакашвілі у зв'язку з останнім указом Президента Володимира Зеленського про повернення йому українського громадянства.

Також у генпрокурора запитали, чи будуть у Саакашвілі питання у зв'язку з обвинуваченнями на його адресу про отримання грошей від бізнесмена Сергія Курченка та обвинуваченнями у сприянні злочинному угрупованню.

"Ні. (Він) зрадник!", - написав Луценко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.