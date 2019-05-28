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28 травня 2019, вівторок, 19:08 28
Судова влада 2019-05-28T19:15:03+03:00
Українські Новини
Розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва скасовано

Розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва скасовано

Андрій Клюєв.
Андрій Клюєв.

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду Києва, який дозволив Генеральній прокуратурі спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голови Адміністрації Президента Андрія Клюєва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Скаргу на рішення суду подав захист Клюєва.

Суд урахував доводи його адвоката і задовольнив скаргу, мотивуючи зокрема це тим, що Клюєв не перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу.

13 травня Апеляційний суд при цьому прийняв нове визначення, яким відмовив Генпрокуратурі в заочному розслідуванні стосовно Клюєва.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ викликала Клюєва на допит як підозрюваного. Також у соратників Януковича та екс-глави АП Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми.

У березні ЄС продовжив санкції проти Януковича і його соратників і зняв з Андрія Клюєва, раніше Клюєва також зняли з міжнародного розшуку.

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