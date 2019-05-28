Замана назвав Порошенко і Турчинова замовниками свого кримінального переслідування

Колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Володимир Замана, якого 24 травня звільнили з-під варти, вважає замовниками свого кримінального переслідування колишніх Президента Петра Порошенка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Швидше за все, замовники - Президент (Порошенко) та секретар РНБО (Турчинов), з яким у мене був конфлікт і напруженість у відносинах", - заявив генерал.\r\nЗ його слів, справу проти нього сфальсифікував Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.\r\n"Матіос - майстер фальсифікацій... Він не гребує нічим", - сказав Замана.\r\nЕкс-начальник Генштабу передбачає, що кримінальне переслідування пов'язане з тим, що він є свідком того, як була зірвана операція зі звільнення Криму в березні 2014 року.\r\nТак, з його слів, 1 березня 2014 року колишній заступник начальника Генштабу Віктор Назаров дав наказ про використання військових для деблокування військових частин у Криму, захоплених російськими військовими.\r\nУкраїнських військових посадили на літаки, які полетіли в бік півострова.\r\nПоблизу морського узбережжя екіпажі літаків отримали розпорядження припинити операцію.\r\nВійськові повернулися в місця дислокації.\r\nЗамана відмовився відповісти на запитання, хто з українських політиків дав команду припинити операцію зі звільнення Криму.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військова прокуратура затримала Заману, а 25 лютого йому повідомили про підозру у держзраді.\r\nПізніше генпрокуратура отримала доступ до електронного листування Замани.