Замана назвав Порошенко і Турчинова замовниками свого кримінального переслідування

Колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Володимир Замана, якого 24 травня звільнили з-під варти,

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Швидше за все, замовники - Президент (Порошенко) та секретар РНБО (Турчинов), з яким у мене був конфлікт і напруженість у відносинах", - заявив генерал.

З його слів, справу проти нього сфальсифікував Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Матіос - майстер фальсифікацій... Він не гребує нічим", - сказав Замана.

Екс-начальник Генштабу передбачає, що кримінальне переслідування пов'язане з тим, що він є свідком того, як була зірвана операція зі звільнення Криму в березні 2014 року.

Так, з його слів, 1 березня 2014 року колишній заступник начальника Генштабу Віктор Назаров дав наказ про використання військових для деблокування військових частин у Криму, захоплених російськими військовими.

Українських військових посадили на літаки, які полетіли в бік півострова.

Поблизу морського узбережжя екіпажі літаків отримали розпорядження припинити операцію.

Військові повернулися в місця дислокації.

Замана відмовився відповісти на запитання, хто з українських політиків дав команду припинити операцію зі звільнення Криму.

Як повідомляли Українські Новини, військова прокуратура затримала Заману, а 25 лютого йому повідомили про підозру у держзраді.

Пізніше генпрокуратура отримала доступ до електронного листування Замани.