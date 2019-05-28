Вбивця водія BlaBlaCar засуджений до довічного ув'язнення

Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив до довічного позбавлення волі Дмитра Голуба, якого звинувачують у вбивстві водія з онлайн-сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

"Обвинуваченому дали довічне", - сказала співробітниця відомства.

Вирок суд виніс у вівторок.

Суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні зброї, заволодінні автомобілем потерпілого і вбивстві.

Як повідомляли Українські Новини, поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві водія з BlaBlaCar, пізніше в розшук його оголосив Інтерпол.

Голуб був затриманий 4 серпня 2016 року в Хмельницькій області.

Він звинувачувався у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 і п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Ще один підозрюваний - екс-боєць "Правого сектора" і громадянин Росії Луан Кінгісепп загинув у березні внаслідок вибуху в квартирі в Києві, яку він орендував.

Він переховувався від слідства.

Також у "Правому секторі" розповіли про бійця, підозрюваного у викраденні водія BlaВlacar.