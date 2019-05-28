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28 травня 2019, вівторок, 15:09 22
Шоу-бізнес 2019-05-28T15:15:04+03:00
Українські Новини
У новому хіті "Наталя-Наталі" Винник назвав найкращі "ліки" від інтернет-залежності

У новому хіті "Наталя-Наталі" Винник назвав найкращі "ліки" від інтернет-залежності

Популярний український співак Олег Винник, який зовсім недавно виступив у рідному селі безкоштовно, представив нову пісню "Наталя-Наталі" - веселу драйвову і несхожу на його попередні хіти.

Пісня "Наталя-Наталі" він порушив тему віртуального спілкування і підміну їм реальних відносин.

"На жаль, для багатьох щастя сьогодні вимірюється кількістю передплатників і лайків на Facebook і Instagram. "Посиденьки" у соцмережах, перегляд стрічки новин – звична справа в будь-яку вільну хвилину. Але реальне життя – інша! Саме цій темі присвятив свою нову пісню", – прокоментував прем'єру Винник.

А також розповів про дієвий рецепт проти інтернет-залежності.

"Та Любов, як цілющий бальзам, -Ліки від Фейсбук-Інстаграм", - співає Винник.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'явився новий скандальний мегахіт - "Охрана, отмєна".

Також Винник розповів улюблену жартома про себе, яку придумав Потап.

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