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28 травня 2019, вівторок, 14:26 13
Суспільство 2019-05-28T16:15:02+03:00
Українські Новини
Табір "Вікторія" відновить роботу в серпні

Табір "Вікторія" відновить роботу в серпні

Одеська міська рада вирішила відновити роботу дитячого табору "Вікторія" в Одеській області з серпня 2019 року.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міськради.

Повідомляється, що з 8 по 28 серпня заплановано оздоровлення та відпочинок у таборі близько 100 дітей, які відносяться до пільгових категорій дітей, які мають право на оздоровлення в дитячих таборах.

Табір буде розрахований на 120 відпочивальників в одну зміну.

Також повідомляється, що дерев'яні будівлі поки знаходяться під арештом.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа в таборі "Вікторія". В результаті пожежі загинули 3 дитини.

Також потерпілі при пожежі в таборі "Вікторія" розповіли, що сигналізація постійно спрацьовувала.

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