Малі броньовані катери "Кременчук" і "Лубни" провели стрільби в Азовському морі. Маневри проводилися при підтримці морської авіації. Про це повідомляє прес-служба ООС Facebook.\r\nУ навчаннях був задіяний вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади Військово-морських Збройних сил України.\r\n"Під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську мета з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони і зв'язку", — йдеться в повідомленні.\r\n\r\nПодібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів. Морська компонента Об'єднаних сил продемонструвала готовність до реагування на загострення ситуації в районі відповідальності.\r\nРаніше повідомлялося, що в Одеській області випробують дві ракетні системи.\r\nА раніше крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".\r\nРаніше артилеристи ВСУ випробували "Півонії".