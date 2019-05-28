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28 травня 2019, вівторок, 13:34 13
Силові структури 2019-05-28T13:37:58+03:00
Українські Новини
Відео дня: ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hel

Відео дня: ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell"

Малі броньовані катери "Кременчук" і "Лубни" провели стрільби в Азовському морі. Маневри проводилися при підтримці морської авіації. Про це повідомляє прес-служба ООС Facebook.

У навчаннях був задіяний вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади Військово-морських Збройних сил України.

"Під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську мета з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони і зв'язку", — йдеться в повідомленні.

Подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів. Морська компонента Об'єднаних сил продемонструвала готовність до реагування на загострення ситуації в районі відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області випробують дві ракетні системи.

А раніше крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

Раніше артилеристи ВСУ випробували "Півонії".

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