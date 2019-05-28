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  • Немає такого факту: Гройсман вважає свою освіту нормальною і заперечує справу НАБУ щодо неї
28 травня 2019, вівторок, 12:50 23
Політика 2019-05-28T13:11:36+03:00
Українські Новини
Немає такого факту: Гройсман вважає свою освіту нормальною і заперечує справу НАБУ щодо неї

Немає такого факту: Гройсман вважає свою освіту нормальною і заперечує справу НАБУ щодо неї

Гройсман підкреслив, що вважає свою освіту
Гройсман підкреслив, що вважає свою освіту "нормальною". Фото: mignews.com.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відповідаючи на запитання Українських Новин, прокоментував відкриття справи Національним антикорупційним бюро за фактом зловживання Міністерством освіти і науки при внесенні в базу даних інформації про отримання прем'єром освіти.

"Немає такого факту", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Гройсман підкреслив, що вважає свою освіту "нормальною".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міносвіти при внесенні в Єдину електронну базу з питань освіти інформації про отримання освіти Гройсманом.

Також раніше в 2017 році ГПУ почала розслідувати можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.

А ще раніше Гройсман заявив, що не всім українцям потрібно вищу освіту.

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