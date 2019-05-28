Немає такого факту: Гройсман вважає свою освіту нормальною і заперечує справу НАБУ щодо неї

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відповідаючи на запитання Українських Новин, прокоментував відкриття справи Національним антикорупційним бюро за фактом зловживання Міністерством освіти і науки при внесенні в базу даних інформації про отримання прем'єром освіти.\r\n"Немає такого факту", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман\r\nГройсман підкреслив, що вважає свою освіту "нормальною".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міносвіти при внесенні в Єдину електронну базу з питань освіти інформації про отримання освіти Гройсманом.\r\nТакож раніше в 2017 році ГПУ почала розслідувати можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.\r\nА ще раніше Гройсман заявив, що не всім українцям потрібно вищу освіту.