Немає такого факту: Гройсман вважає свою освіту нормальною і заперечує справу НАБУ щодо неї

Гройсман підкреслив, що вважає свою освіту "нормальною". Фото: mignews.com.ua

Гройсман підкреслив, що вважає свою освіту "нормальною". Фото: mignews.com.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відповідаючи на запитання Українських Новин, прокоментував відкриття справи Національним антикорупційним бюро за фактом зловживання Міністерством освіти і науки при внесенні в базу даних інформації про отримання прем'єром освіти.

"Немає такого факту", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Гройсман підкреслив, що вважає свою освіту "нормальною".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міносвіти при внесенні в Єдину електронну базу з питань освіти інформації про отримання освіти Гройсманом.

Також раніше в 2017 році ГПУ почала розслідувати можливу підробку Гройсманом диплома про вищу освіту.

А ще раніше Гройсман заявив, що не всім українцям потрібно вищу освіту.