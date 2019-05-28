НАБУ завело дело на чиновников МОН за злоупотребления при внесении в базу данных информации о получении Гройсманом образования

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства образования и науки при внесении в единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования премьер-министром Владимиром Гройсманом.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\nПо его словам, сведения в реестр досудебных расследований были внесены еще 8 апреля.\r\nДело открыто по заявлению одного из депутатов Верховной Рады по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса.\r\nВедется расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.\r\nПозже Генеральная прокуратура закрыла дело о возможной подделке диплома.\r\nГройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.\r\n