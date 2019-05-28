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28 мая 2019, вторник, 06:00 74
Кабмин 2019-05-28T06:00:04+03:00
Українські Новини
НАБУ завело дело на чиновников МОН за злоупотребления при внесении в базу данных информации о получении Гройсм

НАБУ завело дело на чиновников МОН за злоупотребления при внесении в базу данных информации о получении Гройсманом образования

Владимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства образования и науки при внесении в единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сведения в реестр досудебных расследований были внесены еще 8 апреля.

Дело открыто по заявлению одного из депутатов Верховной Рады по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса.

Ведется расследование.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

Позже Генеральная прокуратура закрыла дело о возможной подделке диплома.

Гройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.

 

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