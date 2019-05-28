НАБУ завело дело на чиновников МОН за злоупотребления при внесении в базу данных информации о получении Гройсманом образования

НАБУ завело дело на чиновников МОН за злоупотребления при внесении в базу данных информации о получении Гройсм

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства образования и науки при внесении в единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сведения в реестр досудебных расследований были внесены еще 8 апреля.

Дело открыто по заявлению одного из депутатов Верховной Рады по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса.

Ведется расследование.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

Позже Генеральная прокуратура закрыла дело о возможной подделке диплома.

Гройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.