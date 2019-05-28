Україна просить Гонконг допомогти в розслідуванні корупції при закупівлі крісел для "Олімпійського"

Україна просить Гонконг допомогти в розслідуванні кримінального провадження щодо розтрати 27 млн гривень при поставках пластикових крісел на трибуни Національного спортивного комплексу "Олімпійський" перед Чемпіонатом Європи з футболу в 2012 році.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.\r\nВказано, що прокуратура Києва здійснює досудове розслідування з 27 грудня 2012 року за фактом розтрати держкоштів в особливо великому розмірі та ухилення від сплати податків.\r\nВстановлено, що в червні 2010 року керівництво НСК "Олімпійський" домовилось з фірмою "Bluecube" (Великобританія) про постачання та встановлення крісел на трибунах стадіону.\r\nВ свою чергу, ТОВ "АК Інжиніринг" також уклало договір з підприємством "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" на постачання і установку крісел на загальну суму 54,8 млн гривень, з яких через фірми-"прокладки" 21 млн гривень було перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб, які їх перевели в готівку.\r\nПри цьому встановлено, що поставка крісел на НСК від даних фірм не підтверджена, так як місцезнаходження їх невідоме і немає інформації про ведення ними фінансово-господарської діяльності.\r\nДосудовим розслідуванням також встановлено, що поставка крісел виробництва фірми "Bluecube" (Великобританія) на НСК "Олімпійський" могла здійснюватися на підставі укладених договорів між компанією "Eurokommerz Overseas Group Ltd." (Гонконг) і підприємством "Перший Фонд проектного інвестування" .\r\nТакож достовірно встановлено, що транспортування крісел здійснювалася з території Польщі автомобільним транспортом приватного перевізника.\r\nРозслідування встановило, що крісла фактично були придбані у компанії виробника "BlueCube" (Великобританія) для польської фірми, а потім транспортовані в Україну.\r\nТаким чином, фірми, які закуповували крісла на спортивну арену і здійснювали їх поставку, ніяких фінансово-господарських відносин з НСК "Олімпійський" не мали. \r\n"Сумма встановленого збитку державному бюджету України під час закупівлі у 2011 році тільки крісел склала майже 27 млн гривень", - резюмує прокуратура.\r\nТакож досудовим розслідуванням перевіряється факт ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства "Спецпостач", ТОВ "АК Інжиніринг" на суму понад 23 млн гривень.\r\nВ зазначеному кримінальному провадженні 21 листопада 2017 року колишньому директору НСК "Олімпійський", заступнику директора ТОВ "АК Інжиніринг" і директору підприємства "Спецпостач" повідомлено про підозру.\r\nПри цьому документи, що містять інформацію про суб'єктів господарювання, які брали участь у виробництві та постачанні крісел для стадіону, а також містять відомості про їх вартість, знаходяться в офісі компанії "Eurokommerz Overseas Group Ltd" в Гонконзі.\r\nПрокуратура попросила суд дозволити вилучити документи у даній компаніі.\r\nСуд в травні поточного року дозволив провести зазначену слідчу дію в рамках запиту України до Гонконгу про виконання міжнародно-правового доручення.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в січні 2017 року прокуратура Києва повідомила компанії-підряднику про підозру в нанесенні державі 5 млн гривень збитку при закупівлі крісел для Національного спортивного комплексу "Олімпійський".