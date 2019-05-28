Україна просить Гонконг допомогти в розслідуванні корупції при закупівлі крісел для "Олімпійського"

Україна просить Гонконг допомогти в розслідуванні кримінального провадження щодо розтрати 27 млн ​​гривень при поставках пластикових крісел на трибуни Національного спортивного комплексу "Олімпійський" перед Чемпіонатом Європи з футболу в 2012 році.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Вказано, що прокуратура Києва здійснює досудове розслідування з 27 грудня 2012 року за фактом розтрати держкоштів в особливо великому розмірі та ухилення від сплати податків.

Встановлено, що в червні 2010 року керівництво НСК "Олімпійський" домовилось з фірмою "Bluecube" (Великобританія) про постачання та встановлення крісел на трибунах стадіону.

В свою чергу, ТОВ "АК Інжиніринг" також уклало договір з підприємством "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни" на постачання і установку крісел на загальну суму 54,8 млн гривень, з яких через фірми-"прокладки" 21 млн гривень було перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб, які їх перевели в готівку.

При цьому встановлено, що поставка крісел на НСК від даних фірм не підтверджена, так як місцезнаходження їх невідоме і немає інформації про ведення ними фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що поставка крісел виробництва фірми "Bluecube" (Великобританія) на НСК "Олімпійський" могла здійснюватися на підставі укладених договорів між компанією "Eurokommerz Overseas Group Ltd." (Гонконг) і підприємством "Перший Фонд проектного інвестування" .

Також достовірно встановлено, що транспортування крісел здійснювалася з території Польщі автомобільним транспортом приватного перевізника.

Розслідування встановило, що крісла фактично були придбані у компанії виробника "BlueCube" (Великобританія) для польської фірми, а потім транспортовані в Україну.

Таким чином, фірми, які закуповували крісла на спортивну арену і здійснювали їх поставку, ніяких фінансово-господарських відносин з НСК "Олімпійський" не мали.

"Сумма встановленого збитку державному бюджету України під час закупівлі у 2011 році тільки крісел склала майже 27 млн гривень", - резюмує прокуратура.

Також досудовим розслідуванням перевіряється факт ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства "Спецпостач", ТОВ "АК Інжиніринг" на суму понад 23 млн гривень.

В зазначеному кримінальному провадженні 21 листопада 2017 року колишньому директору НСК "Олімпійський", заступнику директора ТОВ "АК Інжиніринг" і директору підприємства "Спецпостач" повідомлено про підозру.

При цьому документи, що містять інформацію про суб'єктів господарювання, які брали участь у виробництві та постачанні крісел для стадіону, а також містять відомості про їх вартість, знаходяться в офісі компанії "Eurokommerz Overseas Group Ltd" в Гонконзі.

Прокуратура попросила суд дозволити вилучити документи у даній компаніі.

Суд в травні поточного року дозволив провести зазначену слідчу дію в рамках запиту України до Гонконгу про виконання міжнародно-правового доручення.

Як повідомляли Українськi Новини, в січні 2017 року прокуратура Києва повідомила компанії-підряднику про підозру в нанесенні державі 5 млн гривень збитку при закупівлі крісел для Національного спортивного комплексу "Олімпійський".