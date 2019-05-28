Викрадений мотоцикл Найєма знайшла поліція

Поліція знайшла викрадений мотоцикл брата депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний), адвоката Масі Найєма в Києві.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мотоцикл знайшли. Недалеко від місця викрадення. Вирізані дроти. Висвердлений замок запалювання", - написав він.

Адвокат висловив подяку поліцейським, що знайшли автомобіль.

Як повідомляли Українські Новини, киянину повідомили про підозру у крадіжці мотоцикла брата Мустафи Найєма.

Раніше поліція повернула братові Найєма викрадений мотоцикл.