У брата Найема снова угнали мотоцикл

Неизвестные снова угнали мотоцикл у брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный), адвоката Маси Найема в Киеве.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли в 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал адвокат.

Маси Найем отметил, что его мотоцикл - это лимитированная модель Suzuki GSX-R.

Он требует от преступников немедленно вернуть мотоцикл.

Как сообщали Українськi Новини, киевлянину сообщили о подозрении в угоне мотоцикла брата Мустафы Найема.

Ранее полиция вернула брату Найема угнанный мотоцикл.