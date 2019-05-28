У брата Найема снова угнали мотоцикл

Неизвестные снова угнали мотоцикл у брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный), адвоката Маси Найема в Киеве.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли в 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал адвокат.\r\n\r\nМаси Найем отметил, что его мотоцикл - это лимитированная модель Suzuki GSX-R.\r\nОн требует от преступников немедленно вернуть мотоцикл.\r\nКак сообщали Українськi Новини, киевлянину сообщили о подозрении в угоне мотоцикла брата Мустафы Найема.\r\nРанее полиция вернула брату Найема угнанный мотоцикл.