підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
ONLINE
28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 травня 2019, вівторок, 10:15 14
Силові структури 2019-05-28T11:30:02+03:00
Українські Новини
СБУ проведе антитерористичні навчання з введенням особливого режиму під Запоріжжям

СБУ проведе антитерористичні навчання з введенням особливого режиму під Запоріжжям

Служба безпеки України вирішила провести тактико-спеціальне антитерористичне навчання з введенням особливого режиму 29-31 травня в Запорізькому районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління СБУ в області, передають Українські Новини.

"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні СБУ.

Навчання пройдуть в районі населених пунктів, розташованих недалеко від південно-східної частини Запоріжжя: Новоолександрівка, Степове, Лежино, Новооленівка, Кушугум, Григорівка і Ростуще.

Тут проходять автомобільні траси в напрямку великих міст Мелітополя, Бердянська (обидва – Запорізька область) і Маріуполя (Донецька область).

У навчаннях також будуть задіяні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, представники органів влади та місцевого самоврядування.

СБУ закликає громадян зберігати спокій, а в разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб повідомляти правоохоронцям.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ показали, як "захоплюють" судна у відкритому морі.

Раніше пройшли широкомасштабні навчання Об'єднаних сил у відповідь на маневри Росії біля українського кордону.

Більше новин про: СБУ військові навчання Навчання

Архів
Новини
Перший візит Зеленського-президента на Донбас. Фото: прес-служба Президента
Зеленський-президент вперше побував на передовій: опубліковані фото 11:35
Київстар підключив до 4G зв’язку 115 населених пунктів у 10 областях 11:30 Прес-реліз
Труханов розповів, що йде в парламент лобіювати інтереси місцевих громад, - ЗМІ 11:23
Земля під "мостом Кличка" вже в оренді під будівництво готелю та розважального центру 11:21
Під виглядом боротьби за повернення «зелених» тарифів для домашніх СЕС у Раді намагаються відтермінувати енергореформу - депутат Сажко 11:21
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією" 14:05
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
більше новин
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok