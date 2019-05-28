СБУ проведе антитерористичні навчання з введенням особливого режиму під Запоріжжям

Служба безпеки України вирішила провести тактико-спеціальне антитерористичне навчання з введенням особливого режиму 29-31 травня в Запорізькому районі Запорізької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління СБУ в області, передають Українські Новини.\r\n"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні СБУ.\r\nНавчання пройдуть в районі населених пунктів, розташованих недалеко від південно-східної частини Запоріжжя: Новоолександрівка, Степове, Лежино, Новооленівка, Кушугум, Григорівка і Ростуще.\r\nТут проходять автомобільні траси в напрямку великих міст Мелітополя, Бердянська (обидва – Запорізька область) і Маріуполя (Донецька область).\r\nУ навчаннях також будуть задіяні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, представники органів влади та місцевого самоврядування.\r\nСБУ закликає громадян зберігати спокій, а в разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб повідомляти правоохоронцям.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗСУ показали, як "захоплюють" судна у відкритому морі.\r\nРаніше пройшли широкомасштабні навчання Об'єднаних сил у відповідь на маневри Росії біля українського кордону.