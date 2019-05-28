В Одесі вночі згорів склад меблів

В Одесі сталася масштабна пожежа в цеху по виготовленню меблів та складі, де зберігалась готова продукція. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 28 травня.

Про возгораниии в складському приміщенні по вулиці Онезьке стало відомо напередодні ввечері. Рятувальники потрапили до приміщення після того, як з допомогою бензорізів відкрили металеві ворота.

"Встановлено, що в двоповерховій будівлі для виготовлення і складування меблів пожежа швидко розповсюдилася по всій площі будівлі, оголошений підвищений номер виклику підрозділів", – йдеться в повідомленні.

Сталося обвалення перекриття та покрівлі будівлі. Під час гасіння пожежі виникали поодинокі вибухи. Рятувальники винесли з складу два газових і один кисневий балон.

З вогнем боролися 62 людини і 15 одиниць техніки. Пожежа була згашена у 05:35 ранку. Ніхто не постраждав. Вдалося врятувати поруч розташовані склади й інші будівлі.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней.

В Житомирській області знайшли вибухонебезпечні склади з вкраденими боєприпасами.