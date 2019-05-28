підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 травня 2019, вівторок, 10:20 6
Події 2019-05-28T13:15:04+03:00
Українські Новини
В Одесі вночі згорів склад меблів

В Одесі вночі згорів склад меблів

В Одесі сталася масштабна пожежа в цеху по виготовленню меблів та складі, де зберігалась готова продукція. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 28 травня.

Про возгораниии в складському приміщенні по вулиці Онезьке стало відомо напередодні ввечері. Рятувальники потрапили до приміщення після того, як з допомогою бензорізів відкрили металеві ворота.

"Встановлено, що в двоповерховій будівлі для виготовлення і складування меблів пожежа швидко розповсюдилася по всій площі будівлі, оголошений підвищений номер виклику підрозділів", – йдеться в повідомленні.

Сталося обвалення перекриття та покрівлі будівлі. Під час гасіння пожежі виникали поодинокі вибухи. Рятувальники винесли з складу два газових і один кисневий балон.

З вогнем боролися 62 людини і 15 одиниць техніки. Пожежа була згашена у 05:35 ранку. Ніхто не постраждав. Вдалося врятувати поруч розташовані склади й інші будівлі.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней.

В Житомирській області знайшли вибухонебезпечні склади з вкраденими боєприпасами.

Більше новин про: пожежа Пожежа в Одесі

Архів
Новини
Відео дня: ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell" 13:34
Гройсман відмовився ділитися "секретом" свого схуднення 13:18
Ринок електроенергії повинен працювати, - Шпек 12:59
Приватбанк оскаржив рішення суду про незаконність процедури націоналізації 12:55
Немає такого факту: Гройсман вважає свою освіту нормальною і заперечує справу НАБУ щодо неї 12:50
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією" 14:05
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
більше новин
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok