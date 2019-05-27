На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7

Сьогодні, 27 травня, пікетування Адміністрації президента України влаштували батьки, діти яких перебувають на лікуванні в Київській дитячій клінічній лікарні №7 (ДКБ №7). Вони стурбовані намірами Київської міської державної адміністрації (КМДА) ліквідувати медичний заклад, де їхні діти отримують регулярну медичну допомогу і якісне спостереження та реабілітацію.

Днями на офіційному порталі КМДА та Київської міської ради з'явився проект рішення "Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва шляхом приєднання до Київської міської центру дитячої нейрохірургії" (КМЦДН).

У ньому, зокрема, запропоновано ліквідувати установу, як дитячу лікарню, а центр нейрохірургії визнати правонаступником всіх прав, обов'язків і майна лікарні.

Статистика звернень до відділень дитячої лікарні в порівняння з центром нейрохірургії свідчить про те, що КМЦДН не має такої кількості звернень, яке виправдало б необхідність оккупування всього приміщення дитячої лікарні №7, а також привласнення всієї власність закладу. Центр нейрохірургії, який орендує площу в лікарні, не має ані власної лабораторії, ані діагностичного обладнання і користується тим, що знаходиться в лікарні та їй належить.

Однією з основних претензій до роботи дитячої клінічної лікарні директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург вважає надання допомоги дітям з інших регіонів. Однак, по-перше, така діяльність не суперечить чинному законодавству (ст. 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"). По-друге, це свідчить про розуміння фахівцями ДКБ №7 своєї місії, як лікарів. Згідно п. 1, п. 2 указу президента України "Про клятву лікаря" №349 від 15.06.1992 року, лікар зобов'язується надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, бути безкорисливим і чуйним до хворих.

Тому, відділення дитячої нефрології закладу не відмовляло дітям з інших регіонів з важкими захворюваннями, які направлялись до ДКБ №7 обласними лікарнями. При цьому надання нефрологічної допомоги дітям-киянам завжди здійснювалося в повному обсязі.

Зараз рішення про ліквідацію Київської дитячої лікарні №7 знаходиться на стадії проекту. Його ж прийняття призведе до того, що це повністю паралізує надання спеціалізованої невідкладної допомоги дітям, постійного динамічного диспансерного спостереження хворих. Натомість, буде створено вузькоспеціалізований медзаклад третьої ланки надання медичної допомоги, з нераціональним використанням ліжкового фонду та неефективною експлуатацією діагностичного обладнання. Адже, в проекті нового статуту центру дитячої нейрохірургії не йдеться про надання багатопрофільної медичної допомоги, що надається на даний момент в ДКБ №7.

Саме тому батьки хворих дітей і представники громадськості Печерського району м. Києва намагаються привернути увагу керівництва країни, щоб не допустити винесення проекту згаданого рішення на розгляд Київради та, таким чином, зруйнувати унікальну структуру лікарні. Вони впевнені, що дане рішення є необґрунтованим і має ознаки корупційних дій, адже запропонована реогнанізація лікарні виглядає не інакше, як рейдерське захоплення будівель та території установи.