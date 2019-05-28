Вночі у центрі Києва сталася бійка з різаниною

Сьогодні вночі, 28 травня, в Києві на Майдані Незалежності під час бійки з різаниною постраждав 18-річний хлопець. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався близько 00:45 біля Стели Незалежності. Двоє молодих хлопців розпивали алкогольні напої на парапетах, біля Стели Незалежності.

Як розповів виданню друг постраждалого, в якийсь момент повз них проходили троє хлопців. Спочатку дві компанії почали розмовляти між собою, після чого одні запропонували другим випити.

Через деякий час між компаніями почалася сварка і бійка. Під час конфлікту один з трьох завдав кілька ножових поранень опоненту. Також постраждав і товариш постраждалого, але він отримав незначні травми.

Поножовщина на Майдані Незалежності. Фото: Інформатор

Після розборок компанія з трьох хлопців зникла у невідомому напрямку. На Майдан викликали поліцію і медиків. Лікарі оглянули постраждалих госпіталізували одного хлопця з ножовими пораненнями обличчя.

На місці бійки був знайдений розкладний ніж. Імовірно, ним і були нанесені поранення потерпілому. Всі обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.

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