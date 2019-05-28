Вночі у центрі Києва сталася бійка з різаниною

Сьогодні вночі, 28 травня, в Києві на Майдані Незалежності під час бійки з різаниною постраждав 18-річний хлопець. Про це повідомляє Інформатор.\r\nТак, повідомляється, що інцидент стався близько 00:45 біля Стели Незалежності. Двоє молодих хлопців розпивали алкогольні напої на парапетах, біля Стели Незалежності.\r\nЯк розповів виданню друг постраждалого, в якийсь момент повз них проходили троє хлопців. Спочатку дві компанії почали розмовляти між собою, після чого одні запропонували другим випити.\r\nЧерез деякий час між компаніями почалася сварка і бійка. Під час конфлікту один з трьох завдав кілька ножових поранень опоненту. Також постраждав і товариш постраждалого, але він отримав незначні травми.\r\nПоножовщина на Майдані Незалежності. Фото: Інформатор\r\nПісля розборок компанія з трьох хлопців зникла у невідомому напрямку. На Майдан викликали поліцію і медиків. Лікарі оглянули постраждалих госпіталізували одного хлопця з ножовими пораненнями обличчя.\r\nНа місці бійки був знайдений розкладний ніж. Імовірно, ним і були нанесені поранення потерпілому. Всі обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві п'яний чоловік поранив ножем в груди поліцейського.\r\nРаніше в Києві поблизу моста Патона жінка порізала чоловіка, тому що він не дав їй грошей.