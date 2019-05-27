Вакарчук представив програмного директора і керівника виборчої кампанії партії "Голос"

Співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук репрезентував програмного директора партії, колишнього заступника голови стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів Павла Кухту і керівника виборчої кампанії, колишнього експерта зі зв'язків із Верховною Радою стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів Ярослава Желізняка.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті партії "Голос", передають Українські Новини.

"Павло і Ярослав - це професіонали, які максимально доклали зусиль до того, щоб відбулося більшість позитивних реформ. Я дуже радий, що вони сьогодні приєдналися до нашої команди", - сказав Вакарчук.

Желізняк заявив, що члени партії починають працювати над тим, щоб завести в парламент людей нового покоління.

Кухта - екс-заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR), він також є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу і пенсійної реформи.

Желізняк - також член SAGSUR, радник зі зв'язків з органами державної влади.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук не буде брати в свою партію чинних депутатів Ради, хоча серед них багато хороших людей".

Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.