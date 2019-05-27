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27 травня 2019, понеділок, 21:29 19
Силові структури 2019-05-28T00:15:02+03:00
Українські Новини
Екс-начальник Генштабу Муженко прибув у розпорядження Полторака

Екс-начальник Генштабу Муженко прибув у розпорядження Полторака

Колишній начальник Генерального штабу Збройних Сил Віктор Муженко прибув у розпорядження міністра оборони Степана Полторака.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

Муженко оприлюднив свій рапорт на ім'я Полторака від 24 травня.

"Доповідаю, що справи і посаду начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України здав і прибув згідно з наказом (по особовому складу) від 23.05.2019 у Ваше розпорядження", - сказано в документі.

Муженко зазначив, що пишається своєю роботою на посту начальника Генштабу.

"З липня 2014 я мав честь очолювати Генеральний штаб Збройних Сил України, на який покладається відповідальність за планування та організацію збройної відсічі агресору. Військовослужбовці Збройних Сил без коливань встали на захист свободи і незалежності України, гідно виконуючи свій конституційний обов'язок. Відповідальність - це найкращий учитель. Я завжди вірив у те, що з підвищенням відповідальності посилюється воля і, з Божою поміччю, приймаються правильні рішення, щоб досягати успіху в бойовій обстановці. Я чесно виконував свій службовий обов'язок", - підкреслив він.

Муженко написав, що під час відбиття агресії Росії проти України Збройні Сили ще більше згуртувалися, зміцнилося бойове братерство.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка.

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