Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7

На веб-сайті Київської міської ради з'явилася петиція №8834 "Заборонити припинення Дитячої міської клінічної лікарні №7", згідно з якою пропонується скасувати проект рішення Київради та Київської міської державної адміністрації (КМДА) про ліквідацію Київської дитячої клінічної лікарні №7 (ДКЛ №7) шляхом приєднання її до Київського міського центру дитячої нейрохірургії (КМЦДН).

Про це йдеться на веб-сайті Київради.

"Згідно з проектом рішення КМДА, міська Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району м. Києва буде припинена шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії, що безпосередньо суперечить ст. 49 Конституції України і порушує конституційне право пацієнтів (їх батьків і законних представників) ДКЛ№7 на ефективність і доступність медичної допомоги та медичного обслуговування (ч. 2 ст. 49 Конституції України). Поспішність прийняття такого рішення дає приводи для занепокоєння батьків пацієнтів, а також медичного персоналу даного лікувального закладу в правильності та прозорості прийняття такого рішення, а також дотримання норм Конституції та законодавства України", - вказано в тексті петиції.

Нагадаємо, днями на офіційному порталі КМДА та Київради з'явився проект рішення "Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії". У ньому, зокрема, запропоновано ліквідувати установу, як дитячу лікарню, а центр нейрохірургії визнати правонаступником всіх прав, обов'язків і майна лікарні.

Зараз рішення про ліквідацію Київської дитячої лікарні №7 знаходиться на стадії проекту. Його прийняття призведе до того, що це повністю паралізує надання спеціалізованої невідкладної допомоги дітям, постійного динамічного диспансерного спостереження хворих.

Петиція була опублікована на веб-сайті Київради 27 травня, збір підписів під нею буде завершено через 89 днів. Детальніше ознайомитись з петицією або ж, при бажанні, підписати її можна перейшовши за посиланням.

Зазначимо, батьки хворих дітей впевнені, що дане рішення про ліквідацію ДКЛ№7 є необґрунтованим і має ознаки корупційних дій, адже запропонована реорганізація лікарні виглядає не інакше, як рейдерське захоплення будівель та території медичної установи.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 27 травня, батьки, діти яких перебувають на лікуванні у Київській дитячій клінічній лікарні №7 пікетували будівлю Адміністрації президента України. Вони стурбовані намірами КМДА ліквідувати медустанову, де їхні діти отримують регулярну медичну допомогу, якісне спостереження і реабілітацію.