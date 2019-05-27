На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7

Сегодня, 27 мая, пикетирование Администрации президента Украины устроили родители, дети которых находятся на лечении в Киевской детской клинической больнице №7 (ДКБ №7). Они обеспокоены намерениями Киевской городской государственной администрации (КГГА) ликвидировать медицинское учреждение, где их дети получают регулярную медицинскую помощь и качественное наблюдение и реабилитацию.

На днях на официальном портале КГГА и Киевского городского совета появился проект решения "О прекращении Детской клинической больнице №7 Печерского района г. Киева путем присоединения к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии" (КГЦДН).

В нем, в частности, предложено ликвидировать учреждение, как детскую больницу, а центр нейрохирургии признать правопреемником всех прав, обязанностей и имущества больницы.

Статистика обращений в отделения детской больницы в сравнение с центром нейрохирургии свидетельствует о том, что КГЦДН не имеет такого количества обращений, которое оправдало бы необходимость оккупирования всего здания детской больницы №7, а также присвоения всей собственности заведения. Центр нейрохирургии, который арендует площадь в больнице, не имеет ни собственной лаборатории, ни диагностического оборудования и пользуется тем, что находится в больнице и ей принадлежит.

Одной из основных претензий к работе детской клинической больницы директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург считает оказание помощи детям из других регионов. Однако, во-первых, такая деятельность не противоречит действующему законодательству (ст. 38 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении"). Во-вторых, это свидетельствует о понимании специалистами ДКБ №7 своей миссии, как врачей. Согласно п. 1, п. 2 указа президента Украины "О клятве врача" №349 от 15.06.1992 года, врач обязуется оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, быть бескорыстным и отзывчивым к больным.

Поэтому, отделения детской нефрологии заведения не отказывало детям из других регионов с тяжелыми заболеваниями, которые были направлены в ДКБ №7 областными больницами. При этом предоставление нефрологической помощи детям-киевлянам всегда осуществлялось в полном объеме.

Сейчас решение о ликвидации Киевской детской больнице №7 находится на стадии проекта. Его же принятие приведет к тому, что это полностью парализует оказание специализированной неотложной помощи детям, постоянного динамического диспансерного наблюдения больных. Зато будет создано узкоспециализированное медзаведение третьего звена оказания медицинской помощи, с нерациональным использованием коечного фонда и неэффективной эксплуатацией диагностического оборудования. Ведь, в проекте нового устава центра детской нейрохирургии не идет речь о предоставлении многопрофильной медпомощи, оказываемой в данный момент в ДКБ №7.

Именно поэтому родители больных детей и представители общественности Печерского района г. Киева хотят привлечь внимание руководства страны, чтобы не допустить вынесения проекта упомянутого решения на рассмотрение Киевсовета и, таким образом, разрушить уникальную структуру больницы. Они уверены, что данное решение является необоснованным и имеет признаки коррупционных действий, ведь предложенная реогнанизация больницы выглядит не иначе, как рейдерский захват зданий и территории учреждения.