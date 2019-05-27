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27 травня 2019, понеділок, 17:32 19
Силові структури 2019-05-27T19:00:02+03:00
Українські Новини
Портнов подав у ДБР четверту заяву про узурпацію влади президентом Порошенко

Портнов подав у ДБР четверту заяву про узурпацію влади президентом Порошенко

Юрист Андрій Портнов зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже четверте на Петра Порошенка, в якому він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Про це Портнов повідомив у своєму Телеграм-каналі в понеділок.

"Друзі, поки відносно Порошенка тривають першочергові слідчі дії по трьом першим кримінальних проваджень про державну зраду, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, сьогодні ми звернулися з четвертим заявою про злочин Порошенко - спробі узурпації ним судової влади", - написав Він.

Скріншот: t.me/PortnovUAСкріншот: t.me/PortnovUA

У заяві йдеться про порушення при призначенні президентом членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляли Українські Новини, навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував документи.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенко Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які у подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.

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