У Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi

В команді президента Володимира Зеленського планують переїзд з Банкової. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк в інтерв'ю Новому Часу.

"Так, ми дуже хочемо переїхати. І ми робимо все, для того, щоб знайти правильний варіант, який буде швидким і бюджетним, і в якому можна буде дотриматись всіх необхідних норм безпеки", - заявив Костюк.

За його словами, працювати в будівлі на Банковій команді президента "дуже важко", оскільки будівля Адміністрації президента схожа на "суміш університету з будинком Пшонки і з Версалем, але трошки недороблений і бюджетний". Костюк додав, що в будинку завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi через "безпеку".

У той же час він зазначив, що завжди прикриватися словом "безпека" не можна, і в XXI столітті проблем з інтернетом в АП бути не повинно.

"Коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які труднощі, які є, ми повинні подолати і переїхати звідси", - наголосив Костюк.

Нагадаємо, раніше охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.