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27 травня 2019, понеділок, 14:43 21
Зовнішня політика 2019-05-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Європарламент оновив склад: реакція України

Європарламент оновив склад: реакція України

Європарламент
Європарламент

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає сприятливими для України результати виборів у Європейський парламент.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають передають Українські Новини.

"Беру телефон і починаю вітати багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Попутно і наріжу їм завдання щодо підтримки України. У новому складі Європарламенту наші друзі, безумовно, переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба та європейські цінності", - написав Він.

Колишній Президент Петро Порошенко також у своєму пості в соціальній мережі Facebook, позитивно оцінив результати виборів у Європарламент.

"З оптимізмом сприймаю результати виборів у Європарламент. Не справдилися песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих і євроскептиків. Громадяни ЄС чітко підтвердили прихильність і підтримку інтеграційних процесів на європейському континенті", - написав він.

Порошенко привітав Європейську народну партію (ЄНП) з першим місцем на виборах і висловив надію що Європарламент, як і Європейська Рада і Єврокомісія, активно будуть підтримувати європейський поступ України.

Вибори в Європарламент пройшли 23-26 травня.

На них виборці продемонстрували незвично високу явку: 51% з 420 млн європейських виборців.

За попередніми даними, християнські демократи з ЄНП можуть отримати орієнтовно 179 мандатів у парламенті нового скликання (на 39 місць менше, ніж за підсумками минулих виборів), "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" - 150 місць (на 36 місць менше), фракція "Альянс лібералів і демократів за Європу" отримають орієнтовно 107 місць, фракція "Зелені" збільшить кількість місць до 70.

Тепер ЄНП і соціал-демократи не зможуть удвох формувати більшість у Європарламенті, їм знадобиться підтримка лібералів або "зелених".

При цьому більше 100 мандатів отримали антиєвропейські сили.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах у Європарламент у Великобританії лідирує партія прихильників Вrexit.

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