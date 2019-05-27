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27 травня 2019, понеділок, 12:56 38
Фінанси 2019-05-27T16:00:04+03:00
Українські Новини
Державний борг у квітні збільшився на $1 млрд

Державний борг у квітні збільшився на $1 млрд

Долар
Долар

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився в доларовому еквіваленті на 1,3%, або на 1,03 млрд доларів до 79,82 млрд доларів (станом на 31 квітня) в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець квітня 2019 року склав 2 124,80 млрд гривень, або 79,82 млрд доларів проти 2 147,2 млрд гривень, або 78,79 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 1 845,55 млрд гривень (69,33 млрд доларів) проти 1 859,16 млрд гривень (68,23 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився з 40,18 млрд доларів до 40,14 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився на 12,83 млрд гривень до 777,13 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився на 1,15 млрд доларів до 29,19 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 квітня склав 279,26 млрд гривень, або 10,49 млрд доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс в доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,33 млрд доларів до 76,31 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у січні-квітні залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.

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