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  • В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники
27 травня 2019, понеділок, 12:35 25
Події 2019-05-27T12:41:31+03:00
Українські Новини
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники

В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники

Колонія. Фото: sud.іа
Колонія. Фото: sud.іа

Колишній начальник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький заявляє про масовий бунт ув'язнених в Одеській колонії №51.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Бунт. Масова непокора і безлад в Одеській колонії 51. Співробітників вигнали з зони. Пожежа. Конфлікт тривав 5 днів і не вирішений. Сьогодні перейшов у гарячу стадію", - повідомив він.

За його даними, в колонії побили співробітників.

Джерело у Міністерстві юстиції підтвердило Українським Новинам інформацію про бунт ув'язнених.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.

Раніше в російській колонії в Омську в'язні влаштували бунт, під час якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, приниження і побиття.

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