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27 травня 2019, понеділок, 12:24 13
Економіка 2019-05-27T13:00:02+03:00
Українські Новини
Відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна, - ЄБРР

Відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна, - ЄБРР

Електроенергія.
Електроенергія.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вважає за необхідне відстрочити запуск вільного ринку електричної енергії на невизначений термін.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

"ЄБРР приєднується до інших міжнародних партнерів в рекомендації відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий термін з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена, зокрема відсутня необхідна для його успішного функціонування детальна регуляторна та технічна інфраструктура", - йдеться в ньому.

Також в ЄБРР зазначили, що запуск ринку з 1 липня з великою часткою імовірності призведе до порушення його функціонування, і це буде не в інтересах українських споживачів та учасників ринку.

Крім того, в повідомленні наголошується, що перенесення терміну запуску ринку має супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази. Раніше НКРЕКП затвердила кодекси і правила для нового ринку електроенергії.

Тим часом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП.

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