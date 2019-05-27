Відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна, - ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вважає за необхідне відстрочити запуск вільного ринку електричної енергії на невизначений термін.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

"ЄБРР приєднується до інших міжнародних партнерів в рекомендації відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий термін з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена, зокрема відсутня необхідна для його успішного функціонування детальна регуляторна та технічна інфраструктура", - йдеться в ньому.

Також в ЄБРР зазначили, що запуск ринку з 1 липня з великою часткою імовірності призведе до порушення його функціонування, і це буде не в інтересах українських споживачів та учасників ринку.

Крім того, в повідомленні наголошується, що перенесення терміну запуску ринку має супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази. Раніше НКРЕКП затвердила кодекси і правила для нового ринку електроенергії.

Тим часом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП.