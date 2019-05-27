Мінагрополітики озвучило прогноз урожаю зернових-2019

Міністерство аграрної політики і продовольства очікує зростання врожаю зернових культур на 1% до 70,8 млн тонн в 2019\/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018\/2019 м. р. згідно з оптимістичним прогнозом.\r\nПро це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева під час міжнародної зернової конференції Grain Ukraine 2019, передають Українські Новини.\r\n"Щодо наших попередніх прогнозів... цей сезон ми очікуємо точно не гірше попереднього", - сказала вона.\r\nЗокрема, очікується підвищення врожаю пшениці на 9,3% до 26,9 млн тонн, ячменю - на 12,3% до 8,2 млн тонн, однак передбачається зниження врожаю кукурудзи на 7,5% до 33,1 млн тонн.\r\nПри цьому, згідно з песимістичним прогнозом, врожай знизиться на 4% до 67,4 млн тонн.\r\nТак, урожай пшениці може підвищитися на 5,3% до 25,9 млн тонн, ячменю - на 2,7% до 7,5 млн тонн, а кукурудзи - знизитися на 14,2% до 30,7 млн тонн.\r\nЗа словами Трофімцевої, наразі тривають переговори з бізнесом щодо вимог до фітосанітарних норм для поставок ячменю в Китай.\r\nВона зазначила, що очікує будівництва 95 нових елеваторів і 29 переробних заводів завдяки програмі держпідтримки з часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки і елеваторів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує збереження площі посівів сільськогосподарських культур під урожай 2019 року на рівні минулого року - 27,7 млн га.\r\nУКАБ прогнозує підвищення врожайності пшениці на 4% до 38,6 ц\/га.\r\nСільськогосподарські підприємства за підсумками 2018 року зібрали 70,1 млн тонн зернових культур.\r\nПри цьому урожай пізніх зернових в 2018 році побив рекорди в ряді регіонів.