Мінагрополітики озвучило прогноз урожаю зернових-2019

Міністерство аграрної політики і продовольства очікує зростання врожаю зернових культур на 1% до 70,8 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020) порівняно з 2018/2019 м. р. згідно з оптимістичним прогнозом.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева під час міжнародної зернової конференції Grain Ukraine 2019, передають Українські Новини.

"Щодо наших попередніх прогнозів... цей сезон ми очікуємо точно не гірше попереднього", - сказала вона.

Зокрема, очікується підвищення врожаю пшениці на 9,3% до 26,9 млн тонн, ячменю - на 12,3% до 8,2 млн тонн, однак передбачається зниження врожаю кукурудзи на 7,5% до 33,1 млн тонн.

При цьому, згідно з песимістичним прогнозом, врожай знизиться на 4% до 67,4 млн тонн.

Так, урожай пшениці може підвищитися на 5,3% до 25,9 млн тонн, ячменю - на 2,7% до 7,5 млн тонн, а кукурудзи - знизитися на 14,2% до 30,7 млн тонн.

За словами Трофімцевої, наразі тривають переговори з бізнесом щодо вимог до фітосанітарних норм для поставок ячменю в Китай.

Вона зазначила, що очікує будівництва 95 нових елеваторів і 29 переробних заводів завдяки програмі держпідтримки з часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки і елеваторів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує збереження площі посівів сільськогосподарських культур під урожай 2019 року на рівні минулого року - 27,7 млн га.

УКАБ прогнозує підвищення врожайності пшениці на 4% до 38,6 ц/га.

Сільськогосподарські підприємства за підсумками 2018 року зібрали 70,1 млн тонн зернових культур.

При цьому урожай пізніх зернових в 2018 році побив рекорди в ряді регіонів.