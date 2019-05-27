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Зеновій Холоднюк – непублічний чиновник. Це його перше інтерв’ю на посаді Голови Державної судової адміністрації України (ДСА) за 5 років роботи.

З Холоднюком ми зустрілись в історичній будівлі на вулиці Липській, де розміщується ДСА України. Будинок, якому виповнилось 115 років, має теракотовий колір – такий саме, який мав при зведенні. Можливо, таким чином відновлюється історична справедливість? В кабінеті Голови ДСА нема портретів Президента, натомість чимало спортивних кубків та нагород, футбольних сувенірів - для Холоднюка футбол – це не лише захоплення "Футбол – це командна гра, що проявляє характер", - каже він.

В ексклюзивному інтерв’ю Зеновій Холоднюку не тільки як голова ДСУ, але і як член Ради з питань судової реформи, дав свою оцінку судовій реформі, розповів про спроби втручання АПУ в діяльність ДСА, про головні успіхи, наявні недоліки та подальші перспективи.

В минулому місяці виповнилося 5 років з того часу, як Ви займаєте свою посаду. Що Вам вдалося зробити за цей час як Голові ДСА?

З основних досягнень – це те, що ми перейшли від виживання до розвитку, адже раніше судова система України, на жаль, фінансувалась за залишковим принципом. Ми розпочали створення реальних умов для дотримання прав учасників судового процесу, а також забезпечили фінансове оздоровлення. По-перше, бюджет розвитку з 2014 року збільшився у 22 рази. В абсолютних цифрах це 2,1 млрд гривень у минулому році. Це дозволило розпочати масштабне оновлення судової системи. Ремонтуються будівлі судів, приміщення і обладнання приводяться у відповідність до європейських стандартів. За останніх 5 років введено в експлуатацію 70 будівель (приміщень) судів. Це дуже багато. Такого в історії не було і я цим пишаюся. До речі цього року ми плануємо ввести в експлуатацію ще 15 будівель судів після реконструкції. Наприклад, це Одеський апеляційний адміністративний суд, Вінницький апеляційний адміністративний суд, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд та інші суди, реконструкція яких знаходиться на завершальній стадії. Буквально годину назад у мене був голова Чернігівського адмінсуду, який теж оновлюється і якщо в цьому році ми знайдемо додатково 18 млн гривень, то не пізніше ніж в липні це приміщення також буде введено в експлуатацію і суд почне працювати в нормальних умовах.

Скільки всього судів відремонтовано за 5 років?

За ці роки вдалося провести частковий ремонт майже 600 судів (всього біля 850 - ред.) – це йде мова про те, що відновили зали судових засідань, провели утеплення будівель, замінили системи опалення і зробили ремонт дахів.

А як з оплатою праці суддів та працівників апарату судів?

Вважаю, що на сьогоднішній день суддівська винагорода і середня заробітна плата працівників апарату судів доведена до належного рівня. Наприклад, за результатами першого кварталу 2014 року, як я тільки почав роботу на посаді голови, середньомісячна зарплата працівника апарату суду складала всього-навсього 2100 гривень. Вже за результатами 2018 року середньомісячна зарплата працівників апарату судів склала понад 18 тис. грн. Це вже достойний рівень заробітної плати. Практично зупинився відтік кадрів, а в нас ця проблема була доволі великою.

Чи достатньо державних коштів в цьому році виділено на діяльність ДСА?

Коли я прийшов в судову систему у 2011 році, бюджет всієї системи складав 2,5 млрд гривень. Що стосується бюджету 2019 року, то ця цифра складає 14,3 млрд гривень. Цей бюджет дозволяє нам розвиватися. За рахунок цих коштів оновлюються суди та створюються всі необхідні умови для їх ефективної роботи.

Ви згадали за зарплатню працівників ДСА. А яка у Вас заробітна плата? Ви нею задоволені?

Зарплата великою не буває. Але, якщо взяти 2018 рік, то моя середньомісячна зарплата склала понад 80 тис. гривень. Я вважаю, що це достатній рівень оплати праці за посадою, яку я обіймаю.

Що Вам не вдалося зробити із запланованого за ці 5 років? Які досі не вирішені проблеми?

Основна і ключова фігура в судовій системі - це суддя. Всі інші - це органи, які забезпечують їх діяльність, оцінюють їх роботу. Але правосуддя здійснюють виключно судді! Основний недолік – дефіцит суддівських кадрів, що утворився. З 2015 року ми втратили більше 3 тис. висококваліфікованих суддів. Професіонали своєї справи, на жаль, йдуть у відставку. Загальна чисельність суддів у всіх судах на даний момент складає 6 345 посад. Із них фактично 5 183 зайнятих. Тобто вакантними залишаються 1 159 суддівських посад. Є ще одна цифра - це судді, які є в штаті, але у них закінчився перший п’ятирічний термін, закінчились повноваження, вони не відправляють правосуддя і фактично кількість складає 964 судді, а навантаження на інших суддів тільки зростає. Якщо взяти апеляційні суди, то на сьогоднішній день існує 162 судді, які або не пройшли кваліфікаційне оцінювання, або пройшли його, проте з невідомих причин не переведені в нові суди в апеляційних округах. Однак, всі вони без виключення, заробітну плату отримували і отримують.

Ви торкнулися теми ремонту будівель, як вирішується ситуація із їх оновленням?

Починаючи з 2014 року разом з Міністерством фінансів нам вдалося збільшити фінансування і почати змінювати ситуацію. Протягом 2014-2018 років проведено капітальні та поточні ремонти у 597 приміщеннях судів. Першочергово – нам було необхідно відремонтувати зали судових засідань, а їх по всій Україні має бути немало-небагато — 4100 згідно з нормативами. А на даний час маємо лише 3100 таких залів. Проте ми з оптимізмом дивимося у майбутнє, адже нам з 2014 року вдалось на 30% збільшити кількість залів судових засідань. Наразі майже 80% судів забезпечено такими залами. Так, цього недостатньо. Є над чим працювати.

Скільки судів було закрито з 2014 року?

У 2018 році ми почали реалізовувати укази Президента України про ліквідацію судів і про утворення нових апеляційних судів в апеляційних округах. Фактично всі апеляційні суди на сьогоднішній день працюють, крім Черкаського. Всі старі апеляційні суди всіх юрисдикцій перебувають у стадії ліквідації, тобто працюють ліквідаційні комісії. У ході реорганізації апеляційних судів буде ліквідовано як юрособу Апеляційний суд Київської області, Житомирський апеляційний адміністративний суд, Донецький апеляційний господарський суд. Але, реорганізація судів спрямована на оптимізацію управління, збільшення фінансування, покращення умов праці. І, що важливо, під час реорганізації кількість приміщень, у яких здійснюється судочинство, не скорочується. Навпаки, їх реконструюють, обладнують у відповідності до європейських стандартів. Право людини на доступ до правосуддя не порушується.

Коли буде ліквідовано один з одіозних судів Києва - Печерський районний суд та інші райсуди?

Реорганізація місцевих загальних судів, включаючи Печерський, ще не починалась. Адже, на жаль, не реалізовано Указ Президента про переведення суддів в місцеві окружні суди. Втім, ДСА зробила все можливе для її започаткування. Нові окружні суди запрацюють тільки після переведення суддів за відповідною процедурою. Це – компетенція ВККС і ВРП. Коли це станеться - від ДСА не залежить, але ми зареєстрували юридичні особи і вже призначили тимчасових виконувачів обов’язки керівників апаратів та утворили ліквідаційні комісії. Тобто, ми свою роль виконали.

Як ДСА вирішує проблему із забезпечення суддів, які переводяться в інші регіони після проходження кваліфікаційного оцінювання?

Для вас мабуть не секрет, що на сьогодні ряд місцевих судів не мають жодного судді. Тобто фактично доступ до правосуддя в певних регіонах держава не забезпечено. З чим це пов’язано? Це пов’язано з тим, що судді, які мали право на відставку, використали своє право і звільнилися, а процедура призначення нових суддів достатньо складна - це навчання, оцінювання, призначення і так далі. ДСА відреагувала на цю ситуацію та ініціювала на законодавчому рівні систему відряджень суддів, тобто тимчасового переведення суддів у рівнозначні суди, для того, щоб вони мали право відправляти правосуддя. Ця норма була прийнята на рівні закону. На даний момент це є тимчасовий захід, який працює. Наразі переведено шляхом відрядження 127 суддів у ті суди, де не було жодного. І правосуддя здійснюється.

Чому, за моєю інформацією, досі не повною мірою забезпечується аудіо та відео-фіксація в судах? У чому проблеми?

Сьогодні всі без винятку зали судових засідань обладнані системами аудіозапису та відеофіксації, що застосовується у штатному режимі. У 2016 році ми придбали нове ліцензійне і сертифіковане Держспецзв’язком програмне забезпечення. Практично всі зали судових засідань на сьогодні забезпечені системами аудіо та відеозапису. Тобто жодних проблем в цьому плані немає. Але, в будь-якій справі існує людський фактор. У кожній області є територіальні управління ДСА, що відповідають за аналогічне оргзабезпечення місцевих судів. Наприклад, в Київській області до 2019 року були технічні можливості для впровадження цих систем, однак багато чого залежить від професіоналізму керівників. Після зміни керівника територіального управління ДСА в Київській області новому очільнику знадобилося неповні 2 місяці, щоб запустити систему, яка не функціонувала довгий час. Сьогодні таких областей не залишилося.

Ми говорили про Печерський суд, який зараз переміщено у приміщення, де раніше знаходився Апеляційний суд Київської області. А два приміщення Печерського суду передані для тимчасового розміщення суддів Антикорупційного суду. Чи забезпечила ДСА умови для їх роботи? Чи є необхідне обладнання?

Після того, як було прийнято Закон України "Про Вищий антикорупційний суд", ми відразу звернулися до Уряду, щоб для зазначеного суду були забезпечені необхідні приміщення. Уряд прийняв відповідне рішення в кінці 2018 року і до сфери управління ДСА для розміщення Вищого антикорупційного суду було передано три адміністративні будівлі в Києві, загальною площею понад 16 тис кв. м. В цих приміщеннях раніше працювали проектні інститути Міністерства регіонального розвитку та будівництва. На сьогоднішній день ці приміщення не придатні для відправлення правосуддя. Наразі проводиться обстеження цих приміщень і готується проектна документація для їх реконструкції. Після цього буде проведена державна будівельна експертиза, а згодом прозорі відкриті торги і почнеться процедура реконструкції. Ми плануємо, що з 1 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд вже буде працювати в нових приміщеннях. Я думаю, що це буде зразковий суд в Україні. Але весь цей час суд має десь працювати. Тому, оптимальним варіантом тимчасового розміщення Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати є приміщення Печерського районного суду міста Києва (провулок Хрестовий, 4 та вул. Хрещатик, 42-а), які вже звільнені. Фактично, на Хрещатику буде працювати Вищий антикорупційний суд, як суд першої інстанції, а на Хрестовому провулку буде працювати апеляційна палата. Державна судова адміністрація зробить все, щоб робота суддів Антикорупційного суду у тимчасових приміщеннях була максимально комфортною, а реконструкція постійних приміщень була виконана якісно і швидко, не порушуючи будівельних норм та технологій.

Поясніть призначення скандального екс-прокурора Жукова на посаду керівника апарату Вищого антикорупційного суду?

Жуков Олексій Володимирович, 1978 року народження, дійсно 19 лютого був призначений тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду. Але Олексій Володимирович не має жодного відношення до його неповного тезки, якого деякі ЗМІ пов'язують зі скандалами. Хочу подякувати нашому працівнику за сумлінну роботу. Він забезпечив реєстрацію новоствореного суду. Станом на сьогодні відбувся відкритий конкурс на посаду керівника апарату ВАСУ і вже є переможець – це Крикливенко Богдан, який раніше очолював Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Претендентів на цю посаду було чимало, але він переміг достойно. На сьогодні ДСА проводиться спеціальна перевірка. Щойно вона завершиться, я призначу його керівником апарату за погодженням Головою ВАСУ відповідно до вимог законодавства. Нещодавно я вже підписав наказ про проведення конкурсу на посаду заступника керівника апарату ВАСУ.

У вас немає юридичної освіти, але вже 5 років керуєте ДСА. Хіба юридична освіта не потрібна для того, щоб керувати судовою адміністрацією?

Скажіть, чи повинен вміти грати у футбол директор футбольного клубу? Напевно - ні. Чи має грати на гітарі продюсер рок-гурту? Мабуть - ні. Хтось знається на законодавстві, а я знаюся на фінансах і управлінні. Адже ДСА – здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, судів. Наша функція - організаційна. Я адміністратор: маю ступінь кандидата наук з державного управління, вважаю себе непоганим фінансистом і непоганим економістом і мою ефективність на цій посаді оцінюють самі суди, які реально відчувають, що відбулося за цих 5 років. Мені не заважає відсутність юридичної освіти, а навпаки допомагає. Ми чудово спілкуємося із суддями, у нас повне взаєморозуміння із ними.

Давайте поговоримо про судову реформу Президента Порошенка. Безліч експертів її нещадно критикують і називають її провальною. Чи вважаєте ви реформу ефективною? Які бачите плюси, а які мінуси?

Сама ідея судової реформи - чудова. Як голова Державної судової адміністрації я повністю підтримую європейську реформу в системі судочинства. Але реформу не можна втілювати старими методами, шляхом телефонного права, розставляючи кадри і оркеструючи прийняттям рішень у власних інтересах. Через це багато напрям реформ гальмується. Також кадровий дефіцит суддів сягнув критичної позначки. Багато суддів звільнено, а призначення нових суддів не відбувається з незалежних від них причин. Ілюстративна цифра - за 5 місяців поточного року з Державного бюджету України виплачено суддівську винагороду майже 76 млн гривень суддям апеляційних судів, які на сьогодні не відправляють правосуддя. До речі, для інформації - в судовій системі України щороку розглядається біля 3,5 млн справ. Один суддя в місяць розглядає близько 60 справ. Це - величезне навантаження і судді фізично просто не встигають в розумні строки розглядати справи. Я переконаний, що європейські перетворення у системі правосуддя повинні стати незворотними не лише за формою, а і за змістом. Для цього всі учасники процесу, включаючи можновладців, мають підпорядковуватися єдиним правилам гри. А цього, на жаль, не сталося.

Розкажіть докладніше, що сталося насправді із системою інформатизації? Хто відповідальний за фактичний провал запуску системи?

Запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС, - ред.) наразі дійсно призупинено. Її запуск відкладено через неконструктивну позицію колишніх чиновників Адміністрації екс-Президента, які наполегливо "рекомендували" свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

Як так сталося, хіба не ви призначаєте керівника ДП?

Так – я. Відповідно до Закону України "Про судоустрій та статус суддів", адміністратором ЄСІТС визначено ДП "Інформаційні судові системи", що належить до сфери управління ДСА, але фактично держпідприємство було виведено з-під контролю кадровими призначеннями, рекомендованим з Адміністрації Президента. Саме чиновники АПУ наполягали звільнити попереднього генерального директора ДП і моя помилка в тому, що я виконав цю вимогу. І я це визнаю. В результаті політично вмотивованих призначень запровадженням системи займалися люди, які не мають жодного стосунку до інформаційних технологій. Саме через це зірвано терміни впровадження ЄСІТС, а у грудні минулого року відбувся масштабний збій системи через несанкціоноване втручання в її роботу. Не виключено, що хакерам сприяли зсередини ДП "ІСС". Наразі справою займається СБУ та правоохоронці. Переконаний, що вони розберуться і розслідують ті факти, які мали місце наприкінці 2018 року.

Що плануєте робити в цьому напрямку ДСА?

Насамперед, повернути контроль над ДП "Інформаційні судові системи". Ми виправимо грубі помилки і спрямуємо впровадження ЄСІТС у кероване русло.

На сьогоднішній день проведено конкурс на заміщення вакантної посади керівника підприємства. Проводиться внутрішній аудит ДП, нинішнє керівництво чинить спротив, створює перепони, але результати мають з’явитися вже незабаром. Зараз готуємо проект кризового перезапуску системи. Я думаю, що новий керівник ДП впорається із завданнями і під контролем ДСА система буде нарешті запроваджена.

Хто саме в Адміністрації Президента рекомендував керівництво ДП?Куратор судової реформи Олексій Філатов?

Я ніколи не переходив на особистості і не буду цього робити. Але факт залишається фактом - деякі посадовці з колишньої Адміністрації президента намагалися скористатися судовою реформою для просування власних інтересів. Це правда. Під прикриттям гарних гасел, увійшовши у довіру до міжнародних інституцій, отримавши карт-бланш від Президента на європейську реформу, вони спрямували свої зусилля на те, щоб розставити свої кадри на ключові посади в системі правосуддя. Зокрема, на чолі ДП "ІСС".

Наполягаючи на призначенні не професіоналів, а лояльних до себе виконавців, вони провалили ключові напрямки реформування, посіяли сумніви щодо справжніх цілей реформи і підірвали на жаль довіру до самої влади.

Нещодавно у ДСА приходили детективи НАБУ з обшуками. Що вони шукали? Наскільки я знаю, мова йде про кримінальну справу щодо закупівлі обладнання за завищеними цінами. Чи вважаєте ви обґрунтованими претензії НАБУ?

Як громадянин України я повністю підтримую зусилля українських антикорупційних органів. Але, на мою думку, ці справи процесуальних перспектив не мають. Вони ініційовані одразу після того, як я почав цікавитися діяльністю керівництва ДП "ІСС" і провів конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП "ІСС". Проте, замовники цих розслідувань вже наразі самі стали фігурантами кримінальних проваджень. Я думаю, що час розставить все на свої місця. Що стосується закупівлі обладнання, постачальники обиралися за підсумками відкритих прозорих торгів. І закупівлі обладнання за завищеними цінами апріорі не могло бути.

Є побоювання, що обшуки можуть повторитися?

Нема жодних побоювань, оскільки ДСА здійснює свої повноваження виключно в рамках закону. І думаю, що детективи НАБУ, які проводили обшуки, зрозуміли, що ця справа є політично вмотивованою.

Команда нового Президента Зеленського вже заявила про реформування судової системи. На Ваш погляд, що варто удосконалювати в першу чергу?

Цікаве питання. Ви мабуть знаєте, що правосуддя – це чесні, рівні для всіх учасників правила гри. Не можна встановити чесні правила, порушуючи ці правила. Реформа буксуватиме, доки чиновники не припинять втручатися у фінансові і кадрові питання судоустрою заради особистих інтересів. Зупинити це - пріоритет номер один для нової команди.

Чи зустрічались Ви вже з кимось з оточення Зеленського?

Жодних зустрічей не було.

А якщо запросять в Адміністрацію?

Ми обов’язково зустрінемося. Надамо інформацію, чим ДСА займається, що вдалося зробити за цей період і які плани на майбутнє.

Чи будете давати поради Зеленському щодо подальших кроків у реформуванні судової системи?

Я думаю, що у чинного Президента України є потужна команда радників. Враховуючи заяви, що лунають в ЗМІ, судова реформа - ще не закінчилась…

Я помітив, що у Вас в кабінеті немає портрету Президента. Дослухались до його звернення, що він не ікона? Чи Ви самі не є прихильником портретів керівників держави на стінах?

У моєму кабінеті ніколи не було жодних портретів президентів і я думаю, що це зайве. Краще, щоб портрет Шевченка висів. Тим паче, із промови нового президента ми почули, що він теж проти цього. Я думаю, що це правильно.