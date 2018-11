Соответствующие записи они публикуют в социальной сети Twitter, передают Українські Новини.

Так, о Дне памяти высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"В День памяти о Голодоморе мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые погибли от рук советского режима, и чтим дух украинского народа", - написал Трюдо.

Министр иностранных дел Канады Криста Фриланд добавила, что Канада всегда будет поддерживать Украину и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

"Помня о прошлом, США поддерживают Украину и ее народ в стремлении к лучшему будущему", - пишет представительство США в ОБСЕ.

Посольство Австралии в Украине пишет, что "на 85-ю годовщину трагических событий Голодомора Украина помнит, Австралия помнит, мир помнит".

On the 85th anniversary of the tragic events of #Holodomor Ukraine remembers, Australia remembers, the world remembers https://t.co/kYK8v7mT7M