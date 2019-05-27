У Києві п'яний водій Ford виїхав на зустрічну смугу і влетів в огорожу

ДТП у Києві на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

ДТП у Києві на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 26 травня, в Києві на Броварському проспекті Ford, за кермом якого знаходився п'яний водій, вилетів на зустрічну і врізався в ремонтну огорожу. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 23:00.

Як повідомили виданню очевидці, водій Ford порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу. Намагаючись уникнути зіткнення з іншими машинами, він заїхав на огорожу ремонтних робіт. Тому в машині стався витік газу, яку ліквідували співробітники рятувально-пожежної служби.

Після перевірки водія на алкотестері, виявилося, що в організмі чоловіка 2.08 проміле, допустимою ж нормою вважається показник не вище 0.2 проміле.

ДТП у Києві на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

Аварія обійшлася без постраждалих. На місці події працювали 3 наряди патрульної поліції та пожежно-рятувальна служба. Рух на ділянці Броварського проспекту було тимчасово обмежено через подію. Деталі ДТП встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 17-річного мотоцикліста збив Citroen.

Раніше в Києві зіткнулися Hyundai і Газель, один водій був госпіталізований.