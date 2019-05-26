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26 травня 2019, неділя, 19:15 9
Суспільство 2019-05-26T20:00:02+03:00
Українські Новини
В День Києва Супрун дала поради, як захистити психіку в місті

В День Києва Супрун дала поради, як захистити психіку в місті

Місто впливає на психічний стан людини. Воно може посилювати тривожність, відчуття самотності та безпорадності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уляна Супрун.

За її словами, людський мозок сприймає соціальну ізоляцію як фізичний біль. Небезпеки, які приховує місто, - це потужне джерело стресу. У районах, де люди позбавлені можливості розвивати сусідську громаду, мають високі шанси розвинути психічну хворобу. Тому важливо, щоб у місті були облаштовані пішохідні зони, ярмарки, парки та майданчики.

Ще одна основа психічного здоров'я - це інклюзивність міста, його безбар'єрність. Натомість у містах існують бар'єри: мала кількість пандусів, обладнаного громадського транспорту для візків тощо. Саме тому Супрун радить відходити від антисоціальних підземних переходів і сходів: облаштовувати наземні переходи, пандуси і зручний громадський транспорт.

Ще одна основа психічного здоров'я в місті - це дерева та рослинність. Дослідження показують, що 20 хв перебування серед дерев і зелених насаджень допомагають долати стрес. Британські лікарі прописують як заспокійливий засіб спостереження за птахами. Зелені насадження у всьому світі — це ознака елітності району і запорука кращого здоров'я жителів, констатує голова МОЗ.

"Якщо дерево загинуло, то на його місці варто посадити нове, а не припаркувати авто. Кожен з нас може озеленити свій балкон, або посадити дерево або кущ в громадському просторі. Кожен може долучитися до того, щоб зробити простір навколо інклюзивним, дружнім і зеленим", - вважає Супрун.

Нагадаємо, раніше Супрун розвінчала міф про користь кисню.

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