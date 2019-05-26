Останній робочий тиждень весни розпочнеться з гроз і спеки

27 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 м\/с, температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, лише у Чернівецькій області без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nУ Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +23..+25 градусів.\r\nУ Сваляві без істотних опадів, температура повітря вночі +9...+11, вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози.\r\nВітер північно-західний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +8..+15 градусів, вдень +22..+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів.У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.У Ялті без опадів. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\n26 травня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +18...+22 градуси, поблизу Приморського +15 градусів; у Дніпрі біля Києва +19 градусів.\r\nНагадаємо, в Україну йдуть фронти з градом і похолодання: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.