В Україні оголосили штормове попередження і рівень небезпеки 1-го ступеня

У ряді регіонів України сьогодні, 26 травня, прогнозується суттєве погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили, що на Лівобережжі, а вдень і місцями в західних областях країни пройдуть грози.

У зв'язку з цим оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки І ступеня - жовтий.

Штормове попередження. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть фронти з градом і похолодання: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.