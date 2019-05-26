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26 травня 2019, неділя, 12:52 22 Карта
Життя 2019-05-26T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні оголосили штормове попередження і рівень небезпеки 1-го ступеня

В Україні оголосили штормове попередження і рівень небезпеки 1-го ступеня

У ряді регіонів України сьогодні, 26 травня, прогнозується суттєве погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили, що на Лівобережжі, а вдень і місцями в західних областях країни пройдуть грози.

У зв'язку з цим оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки І ступеня - жовтий.

Штормове попередження. Фото: УкргідрометцентрШтормове попередження. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть фронти з градом і похолодання: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Більше новин про: штормове попередження Гідрометеорологічний центр

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