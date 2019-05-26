В Україні оголосили штормове попередження і рівень небезпеки 1-го ступеня

У ряді регіонів України сьогодні, 26 травня, прогнозується суттєве погіршення погодних умов.\r\nПро це повідомляє Укргідрометцентр.\r\nСиноптики попередили, що на Лівобережжі, а вдень і місцями в західних областях країни пройдуть грози.\r\nУ зв'язку з цим оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки І ступеня - жовтий.\r\nШтормове попередження. Фото: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть фронти з градом і похолодання: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.