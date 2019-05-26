Бійка зі стріляниною у Києві: іноземця побили за зауваження

У суботу, 25 травня, в Києві біля гуртожитку Національного авіаційного університету сталася бійка зі стріляниною.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відомо, що подія трапилася пізно ввечері на вул. Ніжинська. Іноземець 1993 року народження приїхав до своїх друзів. Чоловік не дочекався їх і пішов назад до своєї машини, але там помітив двох невідомих у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіки нецензурно лаялися, іноземець зробив їм зауваження і тоді на нього напали невідомі.

Чоловіки почали бити іноземця, один з нападників дістав зброю і вистрілив вгору. На місце події викликали правоохоронців. Під час обшуку вони знайшли 2 пістолети - пневматичний та стартовий.

Співробітники поліції вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею "Хуліганство". За попередньою інформацією, постраждалих в результаті стрілянини немає, правоохоронці затримали одного причетного до того, що сталося.

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