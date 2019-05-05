В Днипре мужчина устроил стрельбу из окна квартиры: пенсионер ранен в голову

Правоохранители задержали в Днипре мужчину, который устроил стрельбу из окна своей квартиры и в результате ранил пенсионера.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини.

"Преступление произошло 3 мая около 15:00 в переулке Парусном города Днипро. Как установили правоохранители, подозреваемый из окна собственной квартиру устроил стрельбу. В результате один пенсионер был ранен в голову, другому пуля повредила одежду", - сказано в нем.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

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