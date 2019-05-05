В Днипре мужчина устроил стрельбу из окна квартиры: пенсионер ранен в голову

Правоохранители задержали в Днипре мужчину, который устроил стрельбу из окна своей квартиры и в результате ранил пенсионера.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини.\r\n"Преступление произошло 3 мая около 15:00 в переулке Парусном города Днипро. Как установили правоохранители, подозреваемый из окна собственной квартиру устроил стрельбу. В результате один пенсионер был ранен в голову, другому пуля повредила одежду", - сказано в нем.\r\nВ ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.\r\nЗлоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.\r\nОружие изъято и направлено на экспертизу.\r\nКак сообщали Українськi Новини,5 июля неизвестный застрелил полицейского в Шевченковском районе Киева.\r\nРанее в Тернополе мужчина выстрелил в сотрудницу полиции.\r\n5 мая под Киевом убили замначальника полиции Барышевки.