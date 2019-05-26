Супрун дала поради, як зберегти здоров'я щитовидної залози

У Всесвітній день щитовидної залози виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що необхідно робити для здоров'я і нормальної роботи щитовидної залози.

Про це глава МОЗ написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона підкреслила, що гормони щитовидної залози впливають на всі клітини тіла і впливають на такі процеси, як інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишечнику; адаптацію до температури навколишнього середовища; поглинання ліпопротеїнів клітинами (тобто від них залежить і рівень холестерину); робота серця і периферичних судин; ріст і формування скелета і м'язів (разом з соматропиіном); поліпшення поглинання кисню тканинами; ініціація розпаду жирів і вуглеводів; визначення інтелектуального розвитку дітей та емоційної стабільності дорослих.

"Якщо йоду не вистачає, щитовидна залоза збільшується, але не може виробити достатню кількість гормонів", - розповіла Уляна Супрун.

При цьому нестача гормонів щитовидної залози (гіпотиреоз) призводить до ряду симптомів: слабкість, набору ваги або проблем з її скиданням, сухості, жорсткості волосся або їх втрати, непереносимості холоду, болю в м'язах, депресивному стану і дратівливості, порушень менструального циклу або втрати лібідо, запорів, підвищення рівня холестерину, раку щитовидної залози, у дітей - до затримки розумового розвитку (кретинізму).

В той же час, зауважила Уляна Супрун, в організмі може бути і надлишок йоду і тиреоїдних гормонів.

Однак прийом йоду, за її словами, не може привести до надмірного утворення гормонів.

"ВООЗ вважає безпечної дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу. У щитовидній залозі може запасатися до 16 мг йоду", - зазначила Супрун.

Серед симптомів гіпертиреозу глава МОЗ назвала нервозність і дратівливість, непереносимість жари і пітливість, тремтіння, втрату ваги або нездатність її набрати, підвищена активність кишечника, набряклість щитовидної залози, тахікардія (прискорене серцебиття), тонка, тендітна і волога шкіра, нерівномірний ріст волосся, порушення сну.

В Україні, за словами Уляни Супрун, нестача гормонів щитовидної залози трапляється частіше, ніж надлишок. Так, денна норма йоду - 150-300 мкг, однак більшість жителів України споживають тільки 40-80 мкг. Найбільшу нестачу відчувають в Чернігівській області та на Західній Україні.

Щоб уникнути захворювань щитовидної залози Уляна Супрун радить:

Замініть звичайну сіль на йодовану і додайте її в уже приготовані страви, щоб йод не випаровувався через нагрів. Адже свідомо щодня контролювати денну норму споживання йоду складно. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов'язкове йодовання солі. У більш ніж 140 країнах світу це дієвий метод боротьби з йододефіцитом.

Природні джерела йоду - морепродукти, особливо морська капуста. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. Біла риба, овочі (картопля, редис, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель і шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси і хурма), яйця, яловичина і волоські горіхи також стануть в пригоді у боротьбі з йододефіцитом.

Вагітним жінкам і молодим матерям слід приймати добавки йоду. Добову норму йоду повинен визначити лікар. Дітям від одного року або тим, хто вже на прикормі, годуйте їжею, приготованою з використанням йодованої солі.

Перевіряйте рівень тиреотропного гормону, і відвідуйте ендокринолога. Це допоможе вчасно виявити недолік гормонів і при необхідності скорегувати раціон.

Нагадаємо, раніше Супрун розвінчала міф про користь кисню.

Також Супрун виступила за легалізацію марихуани в медичних цілях.