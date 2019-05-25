Скандальний "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень

Комунальне підприємство КМДА "Інженерний центр" 23 травня оголосило про намір укласти з ТОВ "Спецбуд-Авто" договір на проведення додаткових робіт по будівництву мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" вартістю 73,81 мільйона гривень.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

Для цієї закупівлі була застосована переговорна процедура, оскільки додаткові роботи технічно пов’язані з первинним договором підряду вартістю 255,57 млн грн, укладеним цими ж сторонами 7 грудня 2018 року.

Невдовзі після початку будівництва мостового переходу КП "Інженерний центр" замовив коригування проектної документації. 2 травня було отримано позитивний експертний звіт по ній. Скоригована проектна документація передбачає додаткові роботи з будівництва мосту між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка":

збільшення кількості паль переднього ряду з 7 до 11 шт, та кількість анкерних паль, з 2 до 5 шт.; при цьому діаметр паль збільшився з 1,2 м до 1,5 м;

зміна конструкції обпирання прогонової будови на стоянах 1 та 4;

влаштування підпірних стін ПС-1 – ПС-6;

влаштування зовнішніх інженерних мереж та обладнання, зовнішнього освітлення;

влаштування фонтану з благоустроєм прилеглої до нього території в парку "Володимирська гірка";

збільшення обсягів благоустрою та озеленення території;

зміна конструкції дорожнього одягу пішохідно-велосипедного переходу;

додаткові обсяги перекладки існуючої мережі дощової каналізації D=300 мм.

Замовлені додаткові роботи мають бути виконані до 30 серпня цього року. Джерело фінансування - кошти міського бюджету.

Як повідомлялося, самим масштабним проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стане будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". За даними презентацій, споруда з бетону і скла буде довжиною 210 м та шириною від 6 м до регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Раніше київський мер Віталій Кличко заявив, що до кінця весни в столиці буде побудований пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів.