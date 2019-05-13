Від лате краще відмовитися: Супрун розповіла про шкоду і користь кави

Кава має як корисний, так і шкідливий вплив на організм, її краще запивати водою, пити без цукру і смаколиків чи молока. Велике лате з цукром не має бути замінником вчасної і повноцінної страви, хоча за калоріями наближається до порції спагеті.

Про це йдеться в дописі виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Зазначається що у 2016 році каву, більшість видів якої можуть зникнути, виключили із переліку потенційно канцерогенних сполук, і внесли до списку речовин з протипухлинною дією. Зараз каву визнають як елемент здорового раціону.

Дослідження показали, що кава добре впливає на такі процеси в нашому організмі:

Покращує стан вистилки (ендотелію) кровоносних судин і тим самим зменшує ризик атеросклерозу.

На 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С.

Зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту.

В деяких людей, що мають варіант GRIN 2A рецептору глутамату — кава на 18-60% зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона.

В людей, які швидко руйнують кофеїн, тобто “кава на них не діє”, кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб.

Люди, що регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті.

Любителі кави рідше хворіють на діабет, а в діабетиків кава стає на заваді утворенню вісцерального жиру (на животі).

Кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг. Але інколи це шкодить здоров’ю.

Кава стимулює утворення фактору росту нервів BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Іншими стимулянтами його синтезу є біг, танці та інтервальне голодування.

Більш відомим ефектом кави є збільшення сфокусованості, боротьба з сонливістю та покращення настрою. Як це працює і перестає працювати трохи далі.

Але кава може шкодити здоров’ю. Спрощено можна описати три ситуації, коли кавоманія стає злом.

Повільне знешкодження кофеїну.

Залежність від кави. Інколи ми потрапляємо у пастку: мало сну і треба зосередитися, тож п’ємо багато кави, яка з рештою перестає діяти. В цій ситуації шкідлива не сама кава, а хронічний брак сну.

Кава шкодить, якщо її поєднують зі смаколиками та/або молоком. Таке не помітне споживання солодощів, часто процесованих, тривалого зберігання, з вмістом транс-жирів і без будь-яких корисних речовин, як-то клітковина чи вітаміни — шкодить здоров’ю. Молоко не є абсолютним злом. Воно шкодить передусім людям із непереносимістю лактози.

Також зазначається, що однієї поради не існує, скільки кави на день можна пити. Якщо кава на вас "не діє", то можете пити еквівалент до 6 порцій еспресо на день. Якщо кава вас надто збуджує, то вживайте не більше порції на день.

Офіційні джерела найчастіше радять пити до чотирьох порцій кави на день — еквівалент 400 мг кофеїну.

Атлети можуть покращити відчуття на забігу чи тренуванні, якщо вип’ють міцну велику каву та зап’ють її соком.

Каву можна пити вагітним жінкам, але 1-2 рази на день. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, і на це слід зважати. Високі дози кофеїну під час вагітності збільшують ризик викидню чи народження дитини із малою вагою. Втім, кава не заборонена — заборонене переспоживання.

Кава може збільшувати ризик остеопорозу, але в разі, що її п’ють жінки в менопаузі в кількості близько 8 порцій на день, і не споживають достатньо кальцію та вітаміну D.

Якщо вам варто "зробити ривок", але сил немає, випийте кави і поспіть 15 хвилин. Під час сну в мозку стане менше аденозинових рецепторів, і кофеїну буде легше заблокувати решту. Такий трюк допоможе почуватися бадьоріше.

Не пийте каву, а також інші напої, надто гарячими. Це збільшує ризик раку стравоходу.

Як повідомляли Українські Новини, любов до кави або чаю залежить від спадковості.

Також вчені довели, що щоденне вживання кави запобігає розвитку слабоумства.