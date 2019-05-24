Зеленський і глава НБУ Смолій обговорили питання співпраці з МВФ

Президент Володимир Зеленський і голова Національного банку Яків Смолій обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), місія якого скоротила графік роботи в Україні.

Про це глава НБУ написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми говорили про поточної економічної ситуації та банківської системи, про необхідність співпраці з МВФ

і важливості незалежності НБУ", - написав він.

Крім того, вони з Президентом обговорили подальші кроки з підтримки макрофінансової стабільності.

Він також зазначив, що зустріч була змістовною.

Раніше в НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори.

Як писали Українські Новини у публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.