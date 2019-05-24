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24 травня 2019, пʼятниця, 16:49 9
Суспільство 2019-05-24T17:30:01+03:00
Українські Новини
Епіфаній заперечує конфлікт з Філаретом та заявляє про його конфлікт з усією ПЦУ

Епіфаній заперечує конфлікт з Філаретом та заявляє про його конфлікт з усією ПЦУ

Епіфаній. Скріншот: трансляція
Епіфаній. Скріншот: трансляція "Радіо Свободи"

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заперечує міжособистісний конфлікт з почесним патріархом ПЦУ Філаретом, який раніше звинуватив його в тому, що їм керують інші сили і констатує його конфлікт з усією помісною церквою.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Немає конфлікту між особистостями. Є конфлікт між одним з ієрархів, у якого є своя думка, з усією церквою, у якій є протилежна думка щодо розвитку церкви", - сказав Єпіфаній.

Він зазначив, що Священний синод на засіданні в п'ятницю в своїй більшості висловив йому повну підтримку як предстоятелю ПЦУ.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет висловив претензії до Епіфанія. Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.

Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями".

Тим часом Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

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