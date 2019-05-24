Все більше депутатів хочуть декриміналізації конопель

101 депутат пропонує Раді декриминализоровать легальну діяльність в сфері обігу конопель.

Про це сказано в законопроекті №10313 від 20 травня, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, основними положеннями законопроекту пропонується з дотриманням вимог міжнародних актів і зобов'язань України встановити вимоги і визначити особливості щодо легального вирощування та використання у промислових, наукових і медичних цілях конопель, яка не містить тетрагідроканабінолу (ТГК) в небезпечних кількостях, дати поштовх для розвитку національної медичної науки і фармацевтичної промисловості, сприяти підвищенню рівня і якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням ефективніших лікарських засобів, зокрема у сфері паліативної медицини.

Також норми законопроекту пропонують дозволити зберігання і використання продуктів, що містять фітоканабіноіди, які не здійснюють наркотичного впливу, особами за призначенням лікаря, використання таких продуктів у медичній практиці, скасувати адміністративну та кримінальну відповідальність за легальну діяльність у сфері обігу конопель і продуктів їх переробки, що не містять ТГК у небезпечних кількостях, з одночасним збереженням контролю за діяльністю з вирощування і поширення рослин, що містять речовини, які можуть бути використані у виробництві наркотичних засобів, створити умови для наукового дослідження канабіноїдів, використання в науковій та навчальній діяльності наркотичних речовин (із дотриманням встановлених Урядом правил їх зберігання і обліку).

Законопроект також пропонує врегулювати питання переміщення, в тому числі експорту та імпорту продуктів, що містять канабіноїди, які не здійснюють наркотичного впливу.

Авторами зазначеного законопроекту є 101 депутат, серед яких Андрій Вадатурський (фракція "Блок Петра Порошенка"), Віктор Пінзеник (БПП), Рафат Чубаров (БПП), Вадим Новинський (фракція "Опозиційного блоку"), Вікторія Сюмар (фракція Народний Фронт), Вікторія Войціцька (фракція "Об'єднання "Самопоміч"), Оксана Білозір (БПП), Вікторія Пташник ("Самопоміч"), Олена Шкрум ("Батьківщина") та інші депутати.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун виступила за легалізацію марихуани в медичних цілях. Також український Гельсінський союз підтримав легалізацію використання конопель в медичних цілях.