Священний синод ПЦУ заборонив своїм архієреям і клірикам балотуватися в Раду

Священний синод Православної церкви України (в канонічній єдності зі Вселенським патрірхатом, ПЦУ) заборонив своїм архієреям і клірикам балотуватися до Верховної Ради або на посади самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Київської митрополії, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні також зазначено, що водночас їм дозволено у виняткових випадках із благословення церковної влади балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування при дотриманні, відповідно, визначених умов.\r\nТаке рішення синод прийняв у п'ятницю в будинку Собору Святої Софії в Києві, де відбулося чергове засідання ПЦУ.\r\nКрім того, синод вирішив, що у храмах повинно тепер вивищуватися ім'я Блаженнішого Митрополита Єпіфанія і правлячого архієрея єпархії.\r\nСинод також засвідчив, що ПЦУ зберігає внутрішню єдність.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.\r\nу Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.