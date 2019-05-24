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24 травня 2019, пʼятниця, 15:41 12
Політика 2019-05-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Священний синод ПЦУ заборонив своїм архієреям і клірикам балотуватися в Раду

Священний синод ПЦУ заборонив своїм архієреям і клірикам балотуватися в Раду

Синод. Фото: pappaspost.com
Синод. Фото: pappaspost.com

Священний синод Православної церкви України (в канонічній єдності зі Вселенським патрірхатом, ПЦУ) заборонив своїм архієреям і клірикам балотуватися до Верховної Ради або на посади самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської митрополії, передають Українські Новини.

У повідомленні також зазначено, що водночас їм дозволено у виняткових випадках із благословення церковної влади балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування при дотриманні, відповідно, визначених умов.

Таке рішення синод прийняв у п'ятницю в будинку Собору Святої Софії в Києві, де відбулося чергове засідання ПЦУ.

Крім того, синод вирішив, що у храмах повинно тепер вивищуватися ім'я Блаженнішого Митрополита Єпіфанія і правлячого архієрея єпархії.

Синод також засвідчив, що ПЦУ зберігає внутрішню єдність.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.

у Софії Київській відбулася церемонія інтронізації Єпіфанія.

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