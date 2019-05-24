Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує збільшення ціни на електроенергію в 3 рази після реформи ринку

Українська асоціація відновлювальної енергетики прогнозує підвищення середньої ціни на електричну енергію в 2-3 рази після старту вільного ринку електроенергії.\r\nПро це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор з розвитку асоціації Олена Колтик.\r\n"Ми прогнозуємо, якщо ринок все-таки не вийде перенести, це буде як сніжний ком. 1 липня відкривається ринок, ціна починається з среднеоптовой ціни, це вже дає зростання. У підсумку ми прогнозуємо, що вона може піднятися навіть до 250%, тобто в 2-3 рази", - сказала вона.\r\nТакож Колтик зазначила, що вартість електроенергії від атомної генерації після відкриття ринку зросте на 0,36 гривень\/кВт-год до 0,9 гривень\/кВт-ч.\r\n"Існує великий ризик цінових маніпуляцій і з 1 липня, коли Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) втратить свої повноваження в частині встановлення цін, а ринок аукціонів і система не запрацює правильно, ми отримаємо среднеоптовую ціну, яка на сьогоднішній день буде близько 1,8 гривень\/кВт-год", - підсумувала вона.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Министрів заявляв, що вартість електроенергії для населення після реформи ринку не зросте.\r\nТакож депутат Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відстрочку ринку електроенергії.