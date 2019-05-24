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  • Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує збільшення ціни на електроенергію в 3 рази після реформи ринку
24 травня 2019, пʼятниця, 14:38 8
Економіка 2019-05-24T14:41:51+03:00
Українські Новини
Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує збільшення ціни на електроенергію в 3 рази після реформи ринку

Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує збільшення ціни на електроенергію в 3 рази після реформи ринку

Українська асоціація відновлювальної енергетики прогнозує підвищення середньої ціни на електричну енергію в 2-3 рази після старту вільного ринку електроенергії.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор з розвитку асоціації Олена Колтик.

"Ми прогнозуємо, якщо ринок все-таки не вийде перенести, це буде як сніжний ком. 1 липня відкривається ринок, ціна починається з среднеоптовой ціни, це вже дає зростання. У підсумку ми прогнозуємо, що вона може піднятися навіть до 250%, тобто в 2-3 рази", - сказала вона.

Також Колтик зазначила, що вартість електроенергії від атомної генерації після відкриття ринку зросте на 0,36 гривень/кВт-год до 0,9 гривень/кВт-ч.

"Існує великий ризик цінових маніпуляцій і з 1 липня, коли Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) втратить свої повноваження в частині встановлення цін, а ринок аукціонів і система не запрацює правильно, ми отримаємо среднеоптовую ціну, яка на сьогоднішній день буде близько 1,8 гривень/кВт-год", - підсумувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Министрів заявляв, що вартість електроенергії для населення після реформи ринку не зросте.

Також депутат Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відстрочку ринку електроенергії.

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