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24 травня 2019, пʼятниця, 12:45 18
Політика 2019-05-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу на Рибчинського через недекларування оренди будинку в США

НАБУ відкрило справу на Рибчинського через недекларування оренди будинку в США

Євген Рибчинський. Фото: mediananny.com
Євген Рибчинський. Фото: mediananny.com

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом недекларування депутатом Верховної Ради Євгеном Рибчинським (депутатська група "Воля народу") грошових активів в банку і витрат за оренду будинку в США.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

З його слів, справу відкрито 17 травня за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

Згідно з фабулою справи, Рибчинський не задекларував за 2015 - 2017 роки активи на його рахунку в американському банку Wells Fargo Bank (США), а також не вказав інформацію про витрати в розмірі 49 200 доларів, сплачених за оренду будинку в США.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Шарій показала американське життя сім'ї нардепа Рибчинського.

До цього НАБУ закрило справу про незаконне збагачення депутата Рибчинського.

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