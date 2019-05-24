НАБУ відкрило справу на Рибчинського через недекларування оренди будинку в США

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом недекларування депутатом Верховної Ради Євгеном Рибчинським (депутатська група "Воля народу") грошових активів в банку і витрат за оренду будинку в США.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

З його слів, справу відкрито 17 травня за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

Згідно з фабулою справи, Рибчинський не задекларував за 2015 - 2017 роки активи на його рахунку в американському банку Wells Fargo Bank (США), а також не вказав інформацію про витрати в розмірі 49 200 доларів, сплачених за оренду будинку в США.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Шарій показала американське життя сім'ї нардепа Рибчинського.

До цього НАБУ закрило справу про незаконне збагачення депутата Рибчинського.