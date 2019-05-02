подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 мая 2019, четверг, 17:01 224 Документ
Верховная Рада и партии 2019-05-02T17:04:23+03:00
Українські Новини
Жена нардепа Рыбчинского сообщила о его американских банковских счетах, – СМИ

Жена нардепа Рыбчинского сообщила о его американских банковских счетах, – СМИ

Евгений Рыбчинский. Фото: mediananny.com
Евгений Рыбчинский. Фото: mediananny.com

Шеф-редактор интернет-издания "Шарий.net" Ольга Шарий на своем Youtube-канале опубликовала видеоматериал, в котором сообщила о некоторых подробностях жизни и деятельности депутата Верховной Рады Украины от группы "Воля народа" Евгения Рыбчинского и его семьи, пообщавшись по видеосвязи Skype с его супругой Юлией.

Об этом сообщило интернет-издание Шарий.net.

В частности, жена нардепа, проживающая в Соединенных Штатах Америки, заявила, что Рыбчинский оставил свою семью "без копейки на счету" и с августа прошлого года не звонит и ничем не помогает.

Несмотря на "проукраинскую" позицию Рыбчинского, которую он постоянно публично декларирует, его семья получила американское гражданство.

"Этот человек очень интересный. Он как флюгер – куда ветер подует, таким он и становится. Когда мы поехали в Америку, он говорил, что его ущемлял Янукович. Но никакого притеснения не было. Свой бизнес он загубил сам", – сказала жена Рыбчинского.

После выхода программы "Гроші" о жизни Рыбчинского в США, ему срочно понадобился "технический развод" для отстранения от своей семьи.

"То есть, человек не думал, что его семье нужно возвратиться в Украину. Ему нужно было показать, что со своей семьей он не связан", – пояснила Ольга Шарий.

Также супруга Рыбчинского утверждает, что нардеп прекрасно знал, сколько стоит аренда дома в США, хотя сам народный депутат отрицал это на камеру.

Кроме того, Юлия Рыбчинская привела в качестве доказательства неправдивости высказываний своего мужа ряд документов (счета, фальшивые справки), а также показала сам дом, в котором проживает.

Ранее Ольга Шарий показала американскую жизнь семьи нардепа Рыбчинского.

Больше новостей о: США Семья Евгений Рыбчинский банковские счета Верховная Рада Украины Юлия Рыбчинская

Архив
Новости
Когда сменится Президент, твой муж за все ответит: прокурор по делу Гандзюк заявил об угрозах его семье 18:52
Львов продал на аукционе помещение в центре площадью 246,9 кв. м за 45,6 млн гривен 18:43
Под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных 18:40
АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста, - СМИ 18:31
Россия хочет запустить фейк против эксперта Зеленского по обороне Апаршина, - Гриценко 18:10
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
больше новостей
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
Дорожной картой для Зеленского должна стать экономическая синергия Украины и РФ, - Амрам Петросян 11:17
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok