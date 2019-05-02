Жена нардепа Рыбчинского сообщила о его американских банковских счетах, – СМИ

Шеф-редактор интернет-издания "Шарий.net" Ольга Шарий на своем Youtube-канале опубликовала видеоматериал, в котором сообщила о некоторых подробностях жизни и деятельности депутата Верховной Рады Украины от группы "Воля народа" Евгения Рыбчинского и его семьи, пообщавшись по видеосвязи Skype с его супругой Юлией.

Об этом сообщило интернет-издание Шарий.net.

В частности, жена нардепа, проживающая в Соединенных Штатах Америки, заявила, что Рыбчинский оставил свою семью "без копейки на счету" и с августа прошлого года не звонит и ничем не помогает.

Несмотря на "проукраинскую" позицию Рыбчинского, которую он постоянно публично декларирует, его семья получила американское гражданство.

"Этот человек очень интересный. Он как флюгер – куда ветер подует, таким он и становится. Когда мы поехали в Америку, он говорил, что его ущемлял Янукович. Но никакого притеснения не было. Свой бизнес он загубил сам", – сказала жена Рыбчинского.

После выхода программы "Гроші" о жизни Рыбчинского в США, ему срочно понадобился "технический развод" для отстранения от своей семьи.

"То есть, человек не думал, что его семье нужно возвратиться в Украину. Ему нужно было показать, что со своей семьей он не связан", – пояснила Ольга Шарий.

Также супруга Рыбчинского утверждает, что нардеп прекрасно знал, сколько стоит аренда дома в США, хотя сам народный депутат отрицал это на камеру.

Кроме того, Юлия Рыбчинская привела в качестве доказательства неправдивости высказываний своего мужа ряд документов (счета, фальшивые справки), а также показала сам дом, в котором проживает.

Ранее Ольга Шарий показала американскую жизнь семьи нардепа Рыбчинского.